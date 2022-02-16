Kıbrıs Sorununun Çözümüne, İngiliz Desteğine Dair Yeni Teklifler Sunun

Adayı ziyaret eden İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle’ün dün katıldığı Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi özel oturumunda Rum tarafına, “Kıbrıs sorununun çözümüne İngiliz desteğine dair yeni teklifler sunma” çağrısı yaptığı bildirildi.

Alithia “İngiltere ‘Yeni Teklifler’ İstiyor” başlıklı haberinde, Sir Lindsay’in dünkü özel oturumda yaptığı bu çağrıyı “yoruma muhtaç bir nokta” olarak niteledi.

Kıbrıs sorununda aylardır var olan durağanlık içerisinde gözlemlenen tek hareketliliğin İngilizlerden geldiğini hatırlatan gazeteye göre, Linsay, konuşmasındaki o noktayla, Rum tarafının önerdiği “Güven Yaratıcı Önlemleri” (GYÖ) mi, yoksa Cenevre gayriresmî beşli konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Londra’nın ileri götürdüğü fikirleri mi kast ettiği net değil.

İngiltere’nin girişimlerini “Rum tarafının iki bölgeli iki toplumlu federasyon teziyle Türk tarafının egemen eşitlik ve tanınma tezini BM’nin federasyon kararını aşan ve konfederasyon zemininde çözüme dayanan şekilde dengelemeye çalıştığı” şeklinde yorumlayan Rum siyasi partilerin endişeli olduğu belirtildi.

Şu ana kadar Rum tarafının GYÖ önerisini reddeden Türk tarafının Kıbrıs sorununda daha ileri görüşmeler için eşit egemenlik zemininde iki ayrı devlet şartı koştuğuna işaret eden gazete, BM Genel Sekreteri’nin özel veya şahsi temsilci ataması yönünde “ufukta hiçbir iyimser hareket görünmediğini” de yazdı.

Habere göre, Sir Lindsay, üç günlük ziyareti çerçevesinde dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le yaptığı görüşmede, Türkiye’yle ilgili şikâyetlerini ve “Güven Yaratıcı Önlem” teklifini dinledi, ardından Rum Meclisi’nin özel birleşiminde konuşma yaptı.

Sir Lindsay özel birleşimde sorulan sorulara karşılık, Ada’daki İngiliz askeri üslerinin “NATO ve BM açısından barışın idamesi konusunda önemli rol oynadığını” söyledi. “Rusya’nın saldırganlığı gibi uluslararası jeopolitik meydan okumalara” da değinen Sir Lindsay “barışın hâkim olmasını dilerim ancak herhangi bir tırmandırma eylemi cevapsız kalamaz” ifadesini kullandı.

ANNİTA DİMİTRİU’YU İNGİLTERE’YE DAVET ETTİ

Sir Lindsay’in dünkü toplantıda yaptığı konuşmada, ziyaretinin ülkesinin Güney Kıbrıs’la ilişkilere verdiği önemin göstergesi olduğunu belirttiğini yazan gazete, “her zaman yanınızda olacağız” diyen Sir Lindsay’in Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yu İngiltere’ye davet ettiğini kaydetti.

Habere göre, birleşimde Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi Başkanı, DİSİ Başkan Vekili Haris Yeorgiadis İngiltere’nin Doğu Akdeniz’deki rolüne dikkat çektiği kısa bir konuşma yaptı. Nikos Tornaridis de komite üyeleri adına yaptığı konuşmada İngiltere’nin garantörlük rolüne dikkat çekerek “İngiliz hükümetini, Türkiye’yi iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözüme ikna etmek için elinden geleni yapmaya” çağırdı.

DİKO Milletvekili Hristiana Erotokritu, Güney Kıbrıs-İngiltere ilişkilerinin Kıbrıs sorunu yüzünden “gölgelendiğini” söylerken, aynı partiden milletvekili Hrisis Pandelidis, İngiltere hükümetini Rum yönetimi ve Yunanistan’ın garantilere son verilmesi tezini desteklemeye çağırdı.

ELAM Başkanı ve Milletvekili Hristos Hristu, Sir Lindsay’e, 2018 tarihli mahkeme kararı temelinde Kıbrıs’taki egemen askerî üslerin tasfiye edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini ve 34 EOKA’cının İngiliz yargısına yaptığı işkence nedeniyle tazminat başvurusunun durumunu sordu.