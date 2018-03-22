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"Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanalım"

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunduğu varsayılan doğal gaz kaynaklarından gelir elde edilmesi için daha çok uzun zaman olduğunu, bu yüzden Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanılması ..
"Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanalım"

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunduğu varsayılan doğal gaz kaynaklarından gelir elde edilmesi için daha çok uzun zaman olduğunu, bu yüzden Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanılması gerektiğini söyledi.
Alithia ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Türklere, “doğal gazdan ilk gelirlerin elde edilmesine daha çok uzun yıllar olduğunu, bu yüzden Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanılması” çağrısında bulunduğunu yazdılar.
Habere göre Neofitu, “doğal gazdan elde edilecek gelirin halkın tamamına ait olduğunu ve doğal gazın Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında tartışma konusu değil katalizör grevi görmesi gerektiğini” öne sürdü.
İleri sürdükleri Türkiye’nin uluslararası hukuk dışı eylemlerini yakından izlediklerini ifade eden Neofitu şunları iddia etti:
“Biz bu devletin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Rum toplumuna ait olduğunu hiçbir zaman iddia etmedik. Kıbrıs Cumhuriyeti iki toplumludur. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız da yürütme ve yasama erkelerine katılıyorlardı. 1964’te Kıbrıs Cumhuriyeti yapılarından ayrılmaya onlar karar verdiler.”
Neofitu, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde doğal gaz bulunsa bile ilk gelirlerin elde edilmesinin sekiz veya dokuz yılı bulabileceğini de iddia etti.

“İKİ DEVLET SİYASİ ÜTOPYA”
Politis gazetesi ise, Neofitu’nun dünkü açıklamasında, iki devletli çözüm konusuna da değindiğini ve bunu “siyasi bir ütopya” şeklinde değerlendirdiğini yazdı.
Neofitu, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ın bölünmesini kalıcılaştırmaya hazır olmadığını iddia ederek, “eğer küçük Kıbrıs iki devlete bölünmüş olursa Avrupa Birliği yarın Katalanlara ve Basklılara ne diyecek?” şeklinde konuştu.  

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