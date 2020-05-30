Kıbrıs Sosyalist Partisi Güneyde çalışan emekçiler örgütünün haklı taleplerinin yanındadır

İşte açıklama;

Kıbrıs Sosyalist Partisi ülkemizin her iki yanında covıd 19 salgınının kontrol altına alınmış olduğu inancıyla yasamın bir an önce normale dönüştürülmesi gereğine inanmaktadır. 2. Virüs dalgası beklentisi ve beraberinde getireceği riskler de dikkate alınarak normal yasama dönmeliyiz.

Kuzey Kıbrıs kapalı kaldığımız sürede işçisine, emekçisine, gündelikçisine "ya işe git salgından öl, ya evde kal açlıktan öl" politikası izlemiştir. İşsiz ve yoksullarımıza gerekli destek sağlanmamıştır. Ama sokağa çıkma yasağının sona erdiği ve salgının hala yaygın olduğu Türkiye’ye havalimanlarını açmaya niyetli olan yönetim, Güney Kıbrıs’a geçiş kapılarının açılması konusunu cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir gövde gösterisine dönüştürme gayreti içindedir.

Başbakan başka söyler, Cumhurbaşkanı başka söyler! Beylerin keyfi olana kadar güneyden tedavi hizmeti alan hastalarımız ilgisizlikten, isçilerimiz de açlıktan ölüme itilmektedir. Bu durum kabul edilemez. Kuzey Kıbrıs takı otorite derhal barikatları açmalıdır!

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak güneyde çalışan emekçiler örgütünün bu haklı taleplerinin yanındadır!







Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi