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Kıbrıs Sosyalist Partisi İle Bağımsızlık Yolu Görüştü

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Kıbrıs Sosyalist Partisi İle Bağımsızlık Yolu Görüştü
Kıbrıs Sosyalist Partisi İle Bağımsızlık Yolu Görüştü

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) ile Bağımsızlık Yolu internet üzerinden  görüşme gerçekleştirdi.

KSP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ülkede yaşanmakta olan koronavirüs sorunu ve getirdiği ekonomik sorunlar ele alındı.

Görüşmede,  “koronavirüs salgınında, ülkede yönetimin  koroanvirüs konusunda çok başarısız olduğu, ülkeyi kaos ortamına soktuğu, ekonomik olarak yaşanan sıkıntıların tüm yükününün emekçilerin omuzuna yıkma gayreti içinde olduğu” değerlendirilmesi yapıldı.

Görüşmede Kuzey Kıbrıs'ta çok ciddi bir ekonomik ve siyasi bunalımla karşı karşıya kalınacağı endişeleri dile getirildi.

Görüşmede KSP ve Bağımsızlık Yolu, halkın can güvenliği ve yaşam standartlarını korumak açısından tüm demokratik parti, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ile birlikte, gelmekte olan felaket dalgasına karşı halkın kendini korumasına yönelik bölgesel dayanışma komiteleri kurulması için işbirliği yapmayı kararlaştırdı.

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