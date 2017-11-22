Kıbrıs Sosyalist Partisi seçimlere katılamıyor!

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) 7 Ocak'ta yapılması planlanan erken genel seçimlere ilişkin yazılı bir açıklamada bulunarak, seçimlere katılamayacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Partimiz 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak genel seçimlere katılamayacaktır. Partimizin genel seçimlere katılmaması seçimleri boykot etmemizden kaynaklanmamaktadır. Partimiz günümüz koşullarında boykot siyasetinin doğru olmadığı düşüncesindedir. Partimiz, seçim ortamının, kitlelerin siyasi deneyimlerini artırmak, burjuva demokrasisinin kitlelerin gerçek tercihlerini yansıtmayacağını görmelerini sağlamak ve partimizin doğrudan demokrasi taleplerinin özünü ve amaçlarını daha iyi kavramaları amaçlarıyla kullanılması için gerekli görmektedir.

Günümüz koşullarında seçimlere katılamayışımızın iki temel nedeni vardır;

1. UBP ve CTP’nin yangından mal kaçırırcasına belirlediği erken seçim tarihi ve yeni seçim yasasından kaynaklanan formaliteleri yerine getirebilmemiz için yeterli zaman yoktur.

2. Her seçim bölgesinden toplam 50 aday gösterebilecek durumda değiliz. Kuzey Kıbrıs’ta var olan ve bir sömürge yapısından farkı olmayan alt yönetimin sahip olduğu özünde militarist rejimin yarattığı baskıların etkisiyle insanlarımız partimizden aday olmaktan çekinmektedir. Ranta ve çıkar ilişkilerine dayalı kuzey Kıbrıs’taki kamu düzeni içerisinde işinden, ekmeğinden olma veya çoluk çocuğunun geleceğini zora sokma endişesi taşıyan insanlarımız partimizden aday olmak için gerekli cesareti gösterememektedir. Henüz toplum içinde bu şartlarda bir genel seçime katılacak güce ulaşamadığımızı inkâr edemeyiz.

Bu koşullarda partimizin genel seçimlere katılması mümkün olamamıştır. Buna karşılık seçim ortamında burjuva partilerin seçim vaatleri ile kitleleri aldatmasına seyirci kalmamak için, partimiz bünyesinden iki arkadaşımızın bu seçimlere bağımsız aday olarak katılması ve partimizin de bu bağımsız adayları desteklemesi kararlaştırılmıştır.

Parti genel sekreterimiz Mehmet Birinci ve parti Merkez Komitemizin Siyasi Büro Sorumlusu Osman Zorba 7 Ocak 2018 seçimlerine bağımsız adaylar olarak katılacaktır.

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi