  • BIST 2.459,71
  • Altın 978.395
  • Dolar 16.8322
  • Euro 17.5942
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYaz Sıcakları Kalp Krizini Tetikliyor!

Kıbrıs Tavla Ligi”, Temmuz-Ağustos 2022 sezonu bu akşam Mağusa'da başlıyor

» »
Toplam Kıbrıs Tavla Organizasyonlarının organize ettiği “Kıbrıs Tavla Ligi”, Temmuz-Ağustos 2022 sezonu bu akşam Mağusa'da başlıyor.
Kıbrıs Tavla Ligi”, Temmuz-Ağustos 2022 sezonu bu akşam Mağusa'da başlıyor

Toplam Kıbrıs Tavla Organizasyonlarının organize ettiği “Kıbrıs Tavla Ligi”, Temmuz-Ağustos 2022 sezonu bu akşam Mağusa'da başlıyor.

Pazartesi günleri Mağusa Ati's Cafe, Salı günleri Lefkoşa Zet Leisure Centre ve Lefkoşa ve Çarşamba günleri Girne Pia Bella'da oynanacak maçlar ile devam edecek ligde 100'e yakın oyuncu mücadele edecek.


Önceki sezon 6 hafta boyunca devam eden liglerde 120 ye yakın oyuncu mücadele etmiş ve 10 grupta oynan maçlar sonunda 35 en iyi oyuncu Kıbrıs Şampiyonu olmak için 11-12 Haziran hafta sonunda Tatlısu Zambak Tatil köyünde 'Süper Finalde' mücadele etmişlerdi.
Lefkoşa Ligi oyuncularında Mehmet Çakıcı’nın şampiyonluğu ile sona eren şampiyonada Mağusa Bölgesinden Andaç Sevimli ikinci ve yine Mağusa bölgesinden Serkan Paşa üçüncü olmuşlardı.


Şampiyonanın diğer turnuvalarında ise şu sonuçlar alınmıştır.
Takımlar Turnuvası Şampiyonu : Tolga Başman(Mağusa) / Salih Kayalı(Lefkoşa)
Süper Speed Turnuvası şampiyonu : Serca Canalp (Mağusa)
1 puan şampiyonası şampiyonu : Elhamiye özmusa Narçın (Mağusa)
Jack Pot Şampiyonu : Burhan Kurtbir (Girne)

Temmuz-Ağustos sezonu için hala son kayıtlar devam ederken, yüzden fazla oyuncunun mücadele edeceği bu organizasyonda bir sonraki Süper Final ise Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Organizasyonla ilgili daha detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için organizasyon direktörü Cengiz Dindar ile (0548 848 9090) iletişim kurabilirsiniz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MotoGP'de sıradaki durak Hollanda24 Haziran 2022 Cuma 10:37
  • Beşiktaş’ta yeni hedef Koray Günter23 Haziran 2022 Perşembe 17:21
  • Paralimpik sporcu Sevilay Öztürk kayıp madalyalarına kavuştu23 Haziran 2022 Perşembe 17:12
  • Klasik yay erkek takımı üçüncü oldu23 Haziran 2022 Perşembe 16:45
  • Su altında bayılan ABD'li yüzücüyü koçu kurtardı23 Haziran 2022 Perşembe 13:59
  • Kazakistan’da düzenlenen yamaçparaşütü dünya hedef kupası şampiyonu Umut Akçıl23 Haziran 2022 Perşembe 09:13
  • Kempo Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası İskele’de Yapıldı20 Haziran 2022 Pazartesi 18:09
  • Plaj voleybolu başlıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 13:20
  • Emre Kaplan Türkiye Şampiyonu19 Haziran 2022 Pazar 13:01
  • ABD Başkanı Biden bisikletten düştü18 Haziran 2022 Cumartesi 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti