Toplam Kıbrıs Tavla Organizasyonlarının organize ettiği “Kıbrıs Tavla Ligi”, Temmuz-Ağustos 2022 sezonu bu akşam Mağusa'da başlıyor.

Toplam Kıbrıs Tavla Organizasyonlarının organize ettiği “Kıbrıs Tavla Ligi”, Temmuz-Ağustos 2022 sezonu bu akşam Mağusa'da başlıyor.

Pazartesi günleri Mağusa Ati's Cafe, Salı günleri Lefkoşa Zet Leisure Centre ve Lefkoşa ve Çarşamba günleri Girne Pia Bella'da oynanacak maçlar ile devam edecek ligde 100'e yakın oyuncu mücadele edecek.



Önceki sezon 6 hafta boyunca devam eden liglerde 120 ye yakın oyuncu mücadele etmiş ve 10 grupta oynan maçlar sonunda 35 en iyi oyuncu Kıbrıs Şampiyonu olmak için 11-12 Haziran hafta sonunda Tatlısu Zambak Tatil köyünde 'Süper Finalde' mücadele etmişlerdi.

Lefkoşa Ligi oyuncularında Mehmet Çakıcı’nın şampiyonluğu ile sona eren şampiyonada Mağusa Bölgesinden Andaç Sevimli ikinci ve yine Mağusa bölgesinden Serkan Paşa üçüncü olmuşlardı.



Şampiyonanın diğer turnuvalarında ise şu sonuçlar alınmıştır.

Takımlar Turnuvası Şampiyonu : Tolga Başman(Mağusa) / Salih Kayalı(Lefkoşa)

Süper Speed Turnuvası şampiyonu : Serca Canalp (Mağusa)

1 puan şampiyonası şampiyonu : Elhamiye özmusa Narçın (Mağusa)

Jack Pot Şampiyonu : Burhan Kurtbir (Girne)

Temmuz-Ağustos sezonu için hala son kayıtlar devam ederken, yüzden fazla oyuncunun mücadele edeceği bu organizasyonda bir sonraki Süper Final ise Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Organizasyonla ilgili daha detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için organizasyon direktörü Cengiz Dindar ile (0548 848 9090) iletişim kurabilirsiniz.