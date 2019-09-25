Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Cimri oyunu izleyiciyle buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ünlü Fransız komedi yazarı Moliere'in Cimri adlı oyunu izleyiciyle buluştu.

Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun yaptığı, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının büyük bir ustalıkla seyirci karşısına çıktığı Cimri oyununda günümüze dönük atıflar, seyirci tarafından büyük alkış aldı.

Paradan başka hiçbir şeye değer vermeyen çok zengin olmasına rağmen hastalık derecesinde cimri bir adam olan Harpagon adlı karakterin cimriliklerini ve bu cimrilikler sonucu oluşan komik durumları konu alan oyun YDÜ AKKM’de sahnelendi.

Platin sponsorluğunu Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET), İletişim sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell, Gümüş sporsorlukları Golden Tulip Hotel, Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatif Ltd ve Heyday Music, Salon sponsoruğunu Yakın Doğu Üniversitesi, Ulaşım Sponsorluğunu Northern Travel ve Cyprus Xp Travel’in yaptığı Albank, Note Cosmetic’in de katkı koyduğu festivalde seyirciyle buluşan Cimri oyunu sanatseverler tarafından büyük bir ilgi gördü.

Sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan oyunun sonunda, sahneye çıkan LTB Başkanı Mehmet Harmancı oyunun başrol oyuncusu ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Mustafa Kurt’a festival plaketini takdim ederek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti.

26 Eylül’de “Dali’nin Kadınları” sahnede

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali 26 Eylül Perşembe günü YDÜ AKKM’de saat 20:30’da Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Dali’nin Kadınları” oyunu ile devam edecek.