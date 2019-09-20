Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde yarın “Yeni Dünya-Bir Uzay Macerası” isimli çocuk oyunu sahnelenecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosunda 14:00 ve 16:00 saatlerinde sahnelenecek oyununun biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.
Festival kapsamında dün akşam, TiyatrOPS’un ilk oyunu ‘Yorgun Cümleler Günlüğü’ sahnelendi.
Arjantinli yazar Rodrigo Garcia tarafından tüketim toplumu içerisinde sistem tarafından savrulan insanın keskin bir ironi ve şiirsellik içinde anlatıldığı oyun, Nefrin Tokyay yönetmenliğinde sahneye konuldu.
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