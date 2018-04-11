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Kıbrıs TMT Derneği: “Yeni bir görüşme KKTC’nin tanınmasıyla mümkün”

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs’ta yeni bir görüşmenin ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ile mümkün olduğu görüşünü belirtti.
Kıbrıs TMT Derneği: “Yeni bir görüşme KKTC’nin tanınmasıyla mümkün”

Dernek Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, “Bunun dışında gerek BM ve gerekse ABD yetkililerinin Kıbrıs’ın gerçekleri ile bağdaşmayan telkin ve önerileri dikkate alınarak masaya oturulması haklı ve meşru Kıbrıs davamızın kaybedilmesine yol açacağından böylesine bir ortama fırsat verilmemesi gerektiği inancındayız” ifadelerini kullandı.

Yeniden görüşmeleri başlatmak için telkin, baskı ve emrivakilerin doruğa tırmandığı bir sürecin yaşandığını belirten Bora, 50 yıldır her yönüyle bilinen Kıbrıs sorununa siyasi bir çözüm bulunamamasının nedenlerinin herkesçe bilindiğini kaydetti.

1960’ta Ortaklık Cumhuriyeti’nin kurulmasından itibaren Kıbrıs’ta yaşananları özetleyen Bora, 1977 ve 1979 Doruk Antlaşmaları ile iki bölgeliliğin taraflarca teyit edildiğin, bu tarihten beri, Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven var olduğunu kaydetti.

Bora açıklamasında, “Mağdur olan ve haksızlığa, zulme, insanlık dışı uygulamalara maruz kalan, evini, toprağını, işini, eşini, çocuğunu kaybeden haklı, meşru ve başka bir seçeneği kalmamış Kıbrıs Türk halkından yegane dayanağı devletinden vazgeçerek yeni bir maceraya sürüklenmek istenmektedir” iddiasında bulundu.

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