Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği : Anavatanımıza dört elle sarılmaya davet ediyoruz. 

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 53 yıldan beri sürdürülen görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamamasının sebebinin Rumların Enosis’te ısrar etmeleri olduğunu belirterek, “Barış için Kıbrıs Türk halkının varlığını ve özgürlüğünü sağlayan KKTC’nin yaşatılması gerçeği ortadadır” dedi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “20 Temmuz 1974’de Anavatanımız Türk Silahlı Kuvvetleri, Uluslararası antlaşmalardan doğan meşru ve de barışçı müdahaleyi yapmamış olsa idi bugün Kıbrıs’ta, Girit Adası’nda olduğu gibi tek bir Türk kalmayacaktı” diyerek, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’de gerçekleştirdiği müdahalenin haklı ve yerinde olduğunu kaydetti.

1959’dan başlayarak gelinen tarihi süreci aktaran Bora, Rum saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkının yılmadığını, yediden yetmişe herkesin ulusal direnişte yerini aldığını ve umutsuzluğa kapılmadığını anlattı.



Bora, “Bu direniş değil birkaç gün hafta veya ay değil 11 yıl devam etmesine rağmen Kıbrıs Türk halkı ne Rum’a ne de BM Barış Gücü’nün tehditkâr taleplerine boyun eğmedi. Kadını, erkeği, yaşlısı ve genci ile birlikte bu direnişte başını dik tuttu. Anavatan Türkiye’ye ve de kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine güvendi ve bu güveni boşa çıkmadı” dedi.

53 yıldan beri sürdürülen görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamamasının sebebinin Rumların Enosis’te ısrar etmeleri olduğunu belirten Bora, şunları kaydetti:

“Bilinmelidir ki Birleşik bir Kıbrıs’ın sahibi Kıbrıs Türk halkı olmayacaktır. Birleşik bir Kıbrıs’ın sahibi Avrupa yani AB ve sonuçta Yunanistan olacaktır. 53 yıldan beri sürdürülen görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamamasının sebebi Rumların Enosis’te ısrar etmelerindendir. Rum ve Yunan’ın ve onlara arka çıkan emperyalistlerin amacı bizleri Anavatanımızdan koparıp devletimizden vazgeçerek Birleşik bir Kıbrıs’ta Rum’a tabi olmamız hedeflenmektedir. Bunun için canla başla çalıştıklarını ve ortak projelere destek verdiklerini ve bu amaç için psikolojik savaşı da başarılı bir şekilde sürdürmektedirler.



Tüm bu nedenlerle başta öğretmenler olmak üzere KKTC aydınlarını Rum faşizmine karşı direnmeye; Kıbrıs’ın yaşanmış gerçeklerini gençlerimize ve halkımıza anlatmaya, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin maskesini düşürmeye, Kıbrıs Türklerinin aldatılarak içinden çıkılmaz bir tuzağa düşülmesini engellemeye davet ediyoruz.”

Bora, barış için Kıbrıs Türk halkının varlığını ve özgürlüğünü sağlayan KKTC’nin yaşatılması gerçeğinin ortada olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Halkımızın yeniden tehlikeler karşısında olduğunu görüyor ve bu tehlikelere karşı uyarmakta ve halkımızı bu önemli yıl dönümünde haklı ve meşru devletimiz ile onu tanıyan ve kollayan Anavatanımıza dört elle sarılmaya davet ediyoruz.



20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtının 47’nci Yılında bizlere bugünleri, canları ve kanları ile armağan eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor başta Büyük Türk Ulus’u ile yüksek iman gücüne sahip kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan sarsılmaz inancımızı bir kez daha kıvançla yineliyoruz.”