 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAParis'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Arpalık şehitleri ve Nalbantoğlu’nu andı

» »
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Arpalık şehitleri ve Nalbantoğlu’nu andı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 6 Şubat’ın, Arpalık şehitlerinin Türklük uğruna canlarını kaybedişlerinin 53’üncü yıldönümü olduğunu belirterek, şehitleri rahmet ve şükranla andı.

BAYAR: “6 ŞUBAT BİZLER İÇİN UNUTULMAYACAK DİĞER ÇOK ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİDİR”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 6 Şubat’ın, Arpalık şehitlerinin Türklük uğruna canlarını kaybedişlerinin 53’üncü yıldönümü olduğunu belirterek, şehitleri rahmet ve şükranla andı.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar yayımladığı mesajda, “6 Şubat 1964’de Rumların Akritas Planı uyarınca Arpalık köyü saldırmışlar ve köyü savunan Mücahitlerimizden 5 kahramanı şehit etmişlerdir.. 6 Şubat bizler için unutulmayacak diğer çok önemli günlerden biridir” dedi.

NALBANTOĞLU’NU ANMA

6 Şubat’ın 1980 tarihinde mukavemetçi, mücahit, siyasal ve sosyal tarihinde derin izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun, “Koca Reis”in de 37’nci ölüm yıldönümü olduğuna dikkat çeken Bayar şöyle devam etti:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkına ve Davasına büyük ve unutulmaz hizmetleri geçmiştir. Adeta bir nefer gibi çalışan, her yere koşan, dürüst, vatansever, yardımsever, mert ve cesur bir yürek taşıyordu. Ne yazık ki daha çok işler başaracak ve halkımıza ışık tutacak yaşta 55 yaşında beklenmedik bir anda aramızdan ayrıldı.

İzci Lideri, öğretmen, çeşitli cemiyet, dernek kurucusu, kulak burun boğaz mütehassısı, TMT kurucusu, Serdar, Mücahit Komutanı, Temsilciler Meclisi Üyeliği, Genel Komite Üyeliği, TKP Kurucusu, Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı kısa hayatına sığdırdıklarıdır. En büyük eseri adını taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesidir. Reis’i ölümünün 37’nci yıldönümünde Rahmetle, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu Şad olsun.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: “su, bu ülkenin geleceğidir”03 Şubat 2017 Cuma 15:24
  • Bağımsızlık Yolu: "Utanmıyor musnuz?"03 Şubat 2017 Cuma 15:08
  • Emniyet kemeri (değişiklik) yasa tasarısı” komitede oy birliğiyle kabul edildi03 Şubat 2017 Cuma 14:52
  • Başbakan Yardımcısı Denktaş'a dava açıldı03 Şubat 2017 Cuma 14:46
  • Yarın 4 Şubat dünya kanser günü…03 Şubat 2017 Cuma 14:41
  • "Bu bize ekonomik yapımızın çökmüş olduğunu göstermektedir"03 Şubat 2017 Cuma 14:16
  • Salamis Ormanı’na yarın 50 fidan dikilecek03 Şubat 2017 Cuma 14:12
  • “Narkotik, adli vakalar ve besin analizleriyle alakalı tahlillerde ciddi sıkıntı var”03 Şubat 2017 Cuma 14:11
  • KTÖS: “hayır diyebilen bireyler yetiştirmeye yönelik eğitim gerekli”03 Şubat 2017 Cuma 14:10
  • Bakan Berova, Zekai Altan’ı kabul etti03 Şubat 2017 Cuma 13:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti