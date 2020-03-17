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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Çanakkale Zaferini Gururla İdrak Etti

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Çanakkale Zaferini Gururla İdrak Etti
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Çanakkale Zaferini Gururla İdrak Etti

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türk ulusunun en büyük tarihi göstergelerinden biri olan Çanakkale Deniz Zaferi’ni 105. yıl dönümünde gururla idrak ettiklerini vurguladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Türk’ün, vatanı ve millî bekası söz konusu olduğunda canını feda etmek dahil olmak üzere hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığının en büyük tarihî göstergelerinden biri olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin temelinde; güçlü inancın, sarsılmaz vatan sevgisinin ve emsalsiz  fedakârlığın yattığı belirtildi.

Açıklamada, zaferin, “Anavatan ve Yavru Vatan Türklüğü olarak küresel salgınla boğuşulan bu günlerde daha bir anlam taşıdığına” işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Bu destansı zaferde imzası olan asil ecdadımızın bizlere miras bıraktığı  birlik beraberlik ve vatanseverlik ruhu amansız bir salgınla mücadele etmekte olduğumuz bu zor günlerde yolumuzu aydınlatmaktadır.

Bu  gururlu günümüzde , Çanakkale Deniz Zaferi’ni Türk’ün tarihine altın harflerle kazıyarak bize bu gururu yaşatan kahraman şehitlerimizi bir kez daha minnetle ve şükranla yad ediyoruz.”

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