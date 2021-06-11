Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Her ülkede resmi binalara ve kalelere bayrak çekilir.”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Mağusa Surları’nın Akkule kapısının üst tarafına bayrak dikilmesini reddeden kararını eleştirerek “dünyanın her ülkesinde resmi bina ve kalelere bayrak çekildiği” görüşünü belirtti.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, yazılı açıklamasında, bağımsız bir devletin simgesinin o devletin bayrağı olduğunu ve göklere çekilen bayrağın indirilemeyeceğini kaydetti.

Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 1 Haziran’daki toplantısında, Akkule'ye betonarme pabuçlar üzerine bayrak direği dikilmesini, anıtsal değeri bulunan kale duvarlarına zarar vereceğinden dolayı reddetmişti.