Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Karabelen’i Saygı Ve Minnetle Andıklarını Belirtti

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, bugün Emekli General Daniş Karabelen'in 37'nci ölüm yıldönümü olduğunu kaydetti ve O’nu sevgi, saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Karabelen’in Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde öncü görev üstlendiği kaydedildi ve “TMT'nin kuruluş ve gelişmesinde büyuk katkıları olmuştur. Bugünkü özgür ve egemen devletimize kavuşmamızı Daniş Karabelen ve O'nun çalışma arkadaşlarına borçluyuz” denildi.

Dernek mesajında tüm halkın Ramazan Bayramı da kutlandı.