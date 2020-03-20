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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Korona Virüse Konusunda Açıklama Yaptı

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Korona Virüse Konusunda Açıklama Yaptı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Korona Virüse Konusunda Açıklama Yaptı

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, “korona virüse karşı vatandaş olarak kendimizi ve çevremizi korumak için gerekli ve yeterli önlemleri alırsak virüsün yayılması minimum rakamlara indirilebilecek” dedi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dün ülkedeki korona virüsüne yakalanan kişilerin sayısında artış görüldüğü anımsatılarak, mevcut durumda virüse yakalananların bilindiği üzere çok az bir kısmının KKTC vatandaşı olduğuna, virüse yakalananların büyük kısmının ülkede bulunan turistler olduğuna dikkat çekildi.  

Mevcut durumun toplumum açısından kritik önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Evde Kal  Güvende Kal KKTC” ifadelerine yer verildi.

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