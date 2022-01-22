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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği “PKK/PYD’ye Ofis Açma İzni” Veren Rum Yönetimini Kınadı

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği “PKK/PYD’ye Ofis Açma İzni” Veren Rum Yönetimini Kınadı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği “PKK/PYD’ye Ofis Açma İzni” Veren Rum Yönetimini Kınadı

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Rum Yönetiminin, “PYD/PKK terör örgütüne ofis açma izni” vermesini protesto etti ve “nefretle lânetlediğini” bildirdi. 


Dernekten yapılan açıklamada, “karanlık merkezlerin Anavatanımız ile Türk Ulusuna diz çöktürmek için kurdurduğu ve Anavatanda, Suriye’de, Irak’ta ve dünyada birçok katliama imza atan ASALA, PKK/ PYD / YPG gibi tüm terör yapılanmalarına taşeronluk yapan, bununla yetinmeyip sahiplendiği EOKA örgütü ile bu katliamlara bilfiil iştirak eden ve bütün bunları sahte pasaport verdiği terörist başına ‘Lazaros Mavros’ ismini bilinçli şekilde vermek suretiyle tüm dünyaya bu lânetin (Mavros) kendileri tarafından diriltildiğini (Lazaros) örtülü mesajla da olsa ilan etmekten çekinmeyen Kıbrıs Rum Yönetiminin son pervasızlığı malûmun ilanından ve yeni bir suç üstü halinden başka bir şey değildir” denildi. 


Açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimine, “kendi halkının başına yeni bir çorap örmekten başka bir anlamı olmayan bu tehlikeli karardan dönme” çağrısı yapıldı. 


Dernek, bu vesileyle “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” sloganı atanları da, “Kıbrıs'ta barışı, anlaşmayı, huzuru kimin istemediğini artık görüp idrak etmeye” çağırdı. 

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