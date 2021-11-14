Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden 15 Kasım Mesajı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği KKTC’nin kuurluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Genel Başkan Yılmaz Bora tarafından yayımlanan mesajda, “Mücahit Kıbrıs Türk Halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 38’nci Kuruluş yıldönümünü onur ve gururla kutlarken, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyoruz. Başta büyük Türk Ulusu’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerine olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yineliyoruz.” Denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ile kutladık. 10 Kasım’da ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü andık. Onu yalnız 10 Kasımlarda değil, yaşantımızın her anında hatırlayarak, gösterdiği yoldan yürüyerek her türlü zorluğu aşabileceğimiz bilinci ve inancı içinde olmalıyız.

Zorluklar bizi yıldırmamalıdır. Zira O, nice zorluklar ve imkansızlıklar içinde mücadele arkadaşlarıyla birlikte yepyeni bir devlet yaratarak Türk Ulusu’nun olduğu kadar dünyanın da takdirini kazanmıştır.

Kıbrıs Türk halkı bir asırlık varoluş mücadelesini zaferle taçlandırarak kurduğu KKTC Devleti’nin 38’nci Kuruluş yıldönümünü, büyük bir onur ve kıvançla kutluyoruz. Rum Akritas Soykırım Planına karşı, Kıbrıs Türk halkı 11 yıl süren şanlı direnişle kendisini savunmuş, ENOSİS’E geçit vermemiş, egemen varlığını korumuştur.

15 Temmuz 1974’te, ENOSİS’İ gerçekleştirmek için Rum- Yunan işbirliği faşist Yunan darbesi gerçekleştirildi. Garantör ülke Anavatanımız Türkiye, bu oldu – bittiye karşı, 1960 Garanti ve İttifak Antlaşmalarının kendisine verdiği hukuki müdahale hakkını kullanarak, Mehmetçikle Mücahidin üstün fedakârlıkları sayesinde 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmiş ENOSİS hayalini tarihe gömdüğü gibi Kıbrıs Türk Halkını da ikinci bir soykırım planı olan “İPHESTİOS” katliamından kurtarmıştır.

5 Ağustos 1975’de Nüfus Mübadele Antlaşması yapılarak Kıbrıs Türk halkı Ada’nın Kuzey’inde, Rumlar Güney’inde toplanmış ve tamamen iki ayrı halktan oluşan iki ayrı kesim oluştu. 1977 ve 1979 Denktaş – Makarios, Denktaş – Kyprianou Doruk Antlaşmaları ile iki kesimlilik teyit edildi ve Kıbrıs’ta iki ayrı otonom idarenin varlığı kabul edildi.

Sözde tüm Kıbrıs’ı temsil ettiğini iddia eden ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoru ve terörle işgal ettikleri halde, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak gayri meşru bir şekilde tanınmayı sürdüren Rumlar, geçen süreçte adil bir çözüme yanaşmadı. Kıbrıs’ın bütününe sahip çıkarak, Kıbrıs Türk Halkını üniter bir yapı içine (Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne) azınlık olarak alma uğraşlarını sürdürmektedirler. Örneğin bağlantısızlarda, sözde “Kıbrıs’taki Türk İşgalini defetmek için işbirliği ve güç birliği” kararı ile BM Genel Kurulunda alınan “Rum göçmenleri evlerine ivedilikle dönme hakları” kararları ( 13 Mayıs 1983 tarihi ve 37/253 sayılı) Rum – Yunan tarafının gerçek niyetlerini gösteriyordu. Nüfus mübadelesi antlaşmasını yok sayan bu antlaşmayı zorlayan koşulları göz ardı eden, Kuzey’e göçen Türklerin 11 yıl maruz kaldıkları maddi ve manevi kayıpları ve Güney’de bıraktıkları mal varlığını görmezden gelen bu yanlı kararlar karşısında Kıbrıs Türk halkı kayıtsız kalamazdı.

Sonuçta egemen varlığımızın korunarak yaşatılması için, 15 Kasım 1983’te KTFD Meclisi’nin oy birliği ile aldığı bir kararla ve Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğunun onayı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.

Mücahit Kıbrıs Türk Halkının şanlı direnişinin ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 38’nci Kuruluş yıldönümünü onur ve gururla kutlarken, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyoruz. Başta büyük Türk Ulusu’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerine olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yineliyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı Anavatanımızın desteğinde Bağımsız Devletimizi sonsuza dek yaşatmak azmi ve kararındadır. Anavatanımız olmadan nefes alamayız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmadan da var olamayız. Ne Mutlu Bağımsız Devletimizi kuranlara, Ne Mutlu Devletimizi büyük bir inançla ve kararlılıkla savunanlara, Ne Mutlu Türk’üm Diyene.