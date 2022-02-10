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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Ayşenur Arslan’a Protesto

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türkiye’de televizyon sunucusu Ayşenur Arslan’ı, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik ifadelerinden dolayı protesto etti.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden Ayşenur Arslan’a Protesto

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türkiye’de televizyon sunucusu Ayşenur Arslan’ı, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik ifadelerinden dolayı protesto etti.

TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli imzasıyla “Ayşenur Aslan’a açık mektup” adı altında yayımlanan açıklamada, “Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı kendini Yüce Türk Milletine adayanların ve bu uğurda her şeyi canından aziz bilerek ölümü ihanete tercih ettiğini teyiden şerefi namusu ve tüm mukaddesatı üzerine yemin edip ant içenlerin kurduğu bir yapıdır” ifadesine yer verildi. 

“TMT, Ada’da gücünü ait olduğu halktan, kararlılık ve mücadele azmini mensubu olduğu Yüce Türk Ulusunun Kuvay-ı Milliye ruhundan alan tek millî örgütlenmedir” denilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

“TMT, adı gibi mukavemet temelinde hareket etmiş, bu nedenledir ki, mücadele sırasında hiçbir sivil şahsa, malına mülküne veya yerleşim yerine herhangi bir saldırıda bulunmamış, aksine, varlığını yok etmeye yönelik saldırı ve katliamlara direnmiştir. Dolayısıyla, böylesi kutsal bir görevi zaferle taçlandırarak, enklavlara sıkıştırılmış Kıbrıs Türk halkına bir devlet armağan eden TMT’yi  ‘illegal” ve/veya ‘suikastçı’ olarak nitelemenizi protesto ediyoruz…”

Açık mektupta, “Kıbrıs Türk mücadele tarihinin destansı sembolü olan TMT’yi ve onun örgütlediği mücadeleyi kötüleyerek ve medya gücü üzerinden milli sembollere karşı algı suikastlarının TMT ruhu karşısında başarıya ulaşma şansı” olmadığı da vurgulandı.

Ayrıca mektupta, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin, Türkiye’de Ayşenur Arslan’ın TMT hakkındaki ifadelerine ilişkin başlatılan incelemeyi “memnuniyetle” karşıladıkları ifade edilerek, “Anavatanımız yetkililerinin hakkınızda başlattığı inceleme sonucunda, müstehakınızı layığı ile bulacağınıza yürekten inanıyor, kendi açımızdan ise, şahsınızı ihanet tarihinin kirli sayfalarına uğurluyoruz” denildi.

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