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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden BAF Direnişi’nin yıldönümünde mesaj

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden BAF Direnişi’nin yıldönümünde mesaj
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Kıbrıs Türk halkının geçmişte birlikte verdiği mücadeleyle bugün devlete sahibi olunduğunu kaydederek, “Müzakere masasına ancak devletimizin tanınmasıyla dönülmelidir” dedi.

Baf Direnişi’nin 53’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Bayar, “9 Mart 1964’te gün doğarken Baf’ın Türk bölgesi Yunanlı albayın yönetiminde ağır silahlarla donatılmış bölge 2 bini aşkın Rum askerinin saldırısına uğramıştı. 120 mücahit, her yaştan kahraman Baf halkıyla bütünleşerek burayı kahramanca korumuş, Baf’a gazi unvanını kazandırmıştı” dedi.

Yazılı açıklamasında Barış Harekatı’na da değinen ve “1974 öncesinin karanlık günleri geride kaldı. Artık o günlere ve şartlara geri dönülemez” diyen Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, devletin en büyük kazanım olduğunu belirtti.

Bayar, devleti yaşatmak ve ileri taşımanın şehitlere karşı sözleri ve borçları olduğunu da kaydetti.

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