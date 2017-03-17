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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden, “Şehitleri Anma Günü” mesajı

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden, “Şehitleri Anma Günü” mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, “18 Mart Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm şehitleri, rahmetle andı.

Bayar mesajında, 18 Mart’ın Çanakkale Destanı’nın 102. yıldönümü olduğunu belirterek, günün aynı zamanda kara, deniz ve hava şehitlerini anma günü olduğunu anımsattı.

Mesajda, “Türk’ün bütün dünyaya “Çanakkale Geçilmez” dedirttiği bu çok büyük ve önemli zafer gününü büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz. Yalnız Türk dünyasında değil, bütün dünyada bir kahramanlık ve gurur abidesi olan Çanakkale Savaşı’nda şehit olanları ve tüm Şehitlerimizi rahmetle anar manevi huzurlarında saygı ve şükranla eğiliriz. Çanakkale Savaşları dünya tarihinin en kanlı ve Türk Tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Mehmetçik’in Vatanı, Milleti ve Bayrağı uğruna canını hiçe saydığı ve Şehitlik mertebesine ulaşmak en büyük meziyetidir” ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk halkının yarım yüzyıldır bir direniş sürdürdüğünü, vatanını ve haklarını savunmakta olduğunu belirten Bayar mesajında, “Ancak Emperyalizm hem bizleri hem gerçekleri görmeleri şöyle dursun, bizlere ve Anavatanımıza yüzyıl önceki planlarını uygulamakta, bölmeye çalışmakta ve adeta terörü körüklemektedir. Savaş meydanlarında yenemedikleri Türk Ulusunu bölmeye ve birbirine vurdurmaya çalışıyorlar.

Bunda başarılı olmayacaklardır. Büyük Türk Ulusu Anavatan Yavru Vatan her zorluğun üstesinden gelecek kudret ve kabiliyetedir” ifadelerine yer verdi.

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