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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği:Yeni zaferi taçlandırma aşamasına geldik

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği:Yeni zaferi taçlandırma aşamasına geldik
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği:Yeni zaferi taçlandırma aşamasına geldik

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının bir mücadeleyi daha zafere ulaştırdığını belirterek, “Tarihimizin zaferlerle dolu sayfalarına bir yenisini daha kaydetmiş ve bu yeni zaferi taçlandırma aşamasına gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Dernekten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan bu zaferin; “Kıbrıs Türk halkı ve onun devleti ile anavatanı Türkiye arasındaki sarsılmaz bağların ve dayanışmanın meyvesi” olduğu vurgulandı.

Normale dönüş safhasına geçilen bu aşamada, zaferi taçlandırmanın yolunun, devlet yetkililerinin önerilerini yerine getirmekten, alınan ve alınacak kararları harfiyen uygulamaktan geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Maske takma zorunluluğuna ve fizikî mesafeyi koruma tavsiyelerine uymak bu bakımdan çok önem arz etmektedir.

Bilelim ki, salgınla başa çıkıp bugünlere gelmemizde gecesini gündüzüne katarak cefakârca ve fedakârca çalışan yöneticilerimizden doktorlarımıza, hemşirelerimizden polisimize, memurumuza kadar tüm görevlilerimizin harcadıkları emeklerine değer vermemizin, çektikleri cefalara vefa göstermemizin ve yaptıkları fedakârlıklara teşekkür etmemizin gereği budur, halk olarak kazandığımız bu zaferi taçlandırmamızın şartı da budur.”

 

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