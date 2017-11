Kıbrıs Town Houses’tan Türkiye’de önemli başarı

Kıbrıs Town Houses, Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul yarışması “Sign of the City Awards 2017” için başvuru yaptığı, devam eden “En iyi konut”, “En yeşil bina” ve “En iyi pazarlama kampanyası” kategorilerinin tümünde premium proje seçildi.

Kıbrıs Developments’in en yeni projesi Kıbrıs Town Houses, Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul yarışması “Sign of the City Awards 2017” için başvuru yaptığı, devam eden “En iyi konut”, “En yeşil bina” ve “En iyi pazarlama kampanyası” kategorilerinin tümünde finalde yarışarak premium proje seçildi.

Blue Way Group’un ödüllü markası Kıbrıs Developments, en yeni projesi Kıbrıs Town Houses ile Türkiye’de gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışması olan ve Hürriyet’in öncülüğünde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “Sign of the City Awards’da (SotCA)” başvuru yaptığı 3 kategoride de premium proje seçildi. Kapsamlı bir başvuru ve değerlendirme süreci sonrasında, devam eden projelerde “En iyi konut”, “En yeşil bina” ve “En iyi pazarlama kampanyası” kategorilerinde Türkiye’nin devleri ile birlikte finalde yarışan Kıbrıs Town Houses, premium proje seçilerek bir kez daha sektördeki farkını gösterip önemli bir başarıya imza attı.

Gayrimenkul sektörünün prestij ödüllerinin verildiği ve önde gelen sektör temsilcilerinin yoğun katılımı ile bu yıl 29 Kasım akşamı İstanbul’da gerçekleşen “SotCA 2017” Ödül Töreni’ne Kıbrıs Developments Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim, Kıbrıs Developments ekibi ile birlikte katıldı.

Özbirim: “Bu platformda yer almak büyük bir gurur”

Kıbrıs Developments Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özbirim ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, bu yıl ikinci kez Sign of the City Ödülleri’nde yer almaktan duyduğu mutluluğu belirterek, Kıbrıs Town Houses’ın Türkiye’de böylesi önemli bir platformda finalde yarışarak 3 kategoride premium proje seçilmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Çok değerli jüri üyeleri tarafından projelerinin takdir edilmesinin kendilerini daha da yüreklendirdiğini kaydeden

Özbirim: “Doğa dostu, sürdürülebilir, sosyal ve kültürel yaşamı destekleyen Kıbrıs Town Houses projemiz ile yenilikçi vizyonumuzu sürdürüyor ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz”

dedi.

Özbirim: “İlk kez Kuzey Kıbrıs’tan bir firma 3 kategoride finale kalıp premium proje seçildi”

Ödül töreni ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, bu yıl 2. kez Türkiye’de Kıbrıs Town Houses projesi ile hem Kıbrıs’ı, hem de Kıbrıs Developments’i temsil etmenin büyük bir mutluluk ve gurur olduğunu vurguladı. İlk kez Kuzey Kıbrıs’tan bir firmanın 3 kategoride finale kalıp premium proje seçildiğinin altını çizen Özbirim, ciddi bir ekip çalışmasının ürünü olan bu başarıda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerini sundu.

Özbirim şöyle devam etti: “Kıbrıs’tan, Kıbrıs’ın yerel mimarisinden, komşuluk ilişkilerinden, gelenek, göreneklerinden ve kültürel ilişkilerinden ilham alarak tasarladığımız Kıbrıs Town Houses projemiz ile Kıbrıs’ı temsil etmek, sahnede Kıbrıs ismini söyletmek, Kıbrıs insanının üretip varolabileceğini ve bir şeyler başarabileceğini göstermek çok güzel ve gurur vericiydi. Girne’nin imza, Kuzey Kıbrıs’ın gurur projesi olan Kıbrıs Town Houses ile yarışmalara katılmaya, ödüller kazanmaya ve sektöre yön vermeye devam edeceğiz”.

İnşaat sektöründe 32 yıllık tecrübesi olan Kıbrıs Developments’in Girne Alsancak kent merkezinde deniz ve dağ manzaralı, doğayla içiçe konumu ile göz dolduran yeni projesi Kıbrıs Town Houses, geleneksel Kıbrıs mimarisinin ışığında, Kıbrıs'a özgü yaşam ve sosyal ilişkiler göz önünde bulundurularak bugünün ihtiyaçlarına ve koşullarına uygun olarak tasarlandı. 1990 yılında İngiltere'de BRE tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk yeşil bina sertifikasyon sistemi olan BREEAM sertifikasına başvuru yapıp sertifika seviyesi olarak “Very Good / Çok İyi” sonucunu hedefleyen Kıbrıs Town Houses projesi, çevreci, ekonomik ve kullanıcılar için çok daha sağlıklı, sürdürülebilir bir yaklaşım izlemesi ile de dikkat çekiyor.