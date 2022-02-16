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Kıbrıs Tük Güzellik Uzmanları Birliği Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Etti

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Kıbrıs Tük Güzellik Uzmanları Birliği Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Etti
Kıbrıs Tük Güzellik Uzmanları Birliği Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği’nden yönetim kurulu üyeleri Aygül Güleçyüz, Halide Dalokay ve Sibel Çağatay Başkan İsmail Arter’i ziyaret ederek, sektörde kaçak çalışan kişilerle ilgili önlem alınmasını talep etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Çağatay konuşmasında, en büyük sıkıntılarının evlerde yapılan kaçak işlemler olduğunu, 300’e yakın kaçak çalışan kişi olduğunu, bundan dolayı sektörde eleman eksikliği de olduğunu, kaçak çalışan kişilerin kendilerinin kayıtlı işyerlerinde çalışması durumunda haklarını fazlasıyla vereceklerini söyledi.

Çağatay, ayrıca kaçakların yasa eksikliğinden denetlenemediğini ve evlere girilemediğini ifade ederek bu konuda da yardım talep etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, sektörde çalışan iş insanlarının zaman zaman bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını, devlet olarak bu sorunları aşmamız gerektiğini ifade ederek, sektörde başı boşluk ve denetimsizlik olduğunu, her önüne gelenin güzellik uzmanı sıfatıyla kayıtsız olarak hijyenik olmayan şartlarda çalıştığını, sağlık sorunlarının da ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Bu şekilde çalışan kişilerin denetleneceğini bilmesi gerektiğini, yerel idarelerden beklentilerin denetim olduğunu, hem hizmet verenleri kontrol etmekte zorlandıklarını hem de hizmet alanların güvende olmadığını söyledi.

Başkan İsmail Arter, Belediyenin izinlendirme tarafında olduğunu, insanların da eğitime ihtiyacı olduğunu, insanların da hizmet alacakları güzellik uzmanının kaydı ve uzmanlığı olup olmadığını sorgulaması gerektiğine de dikkat çekti.(MHA)

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