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Kıbrıs Türk Barolar Birliği , Kapalı Maraş toplantısına katılmayı redetti!

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Toplantıyla ilgili olarak Hürriyet Gazetesi ve bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberde Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da katılımcı ve konuşmacı listesinde görülüyordu.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği , Kapalı Maraş toplantısına katılmayı redetti!

Kıbrıs Türk Barolar Birliği , Kapalı Maraş’ta yapılacağı açıklanan ve Türkiye  Barolar Birliği’nin  düzenleyeceği ‘Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı’ başlıklı yuvarlak masa toplantısına katılmayı reddetti.

Türkiye’den TC  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılacağı belirtilen toplantıda katılımcı listesinde  adı geçen ve konuşmacı olarak yer alacağı da duyurulan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı Söz Kıbrıs‘a yaptığı açıklamada böyle bir organizasyonda yer almayı doğru bulmadıklarını ve bunu da bildirdiklerini söyledi.

Toplantıyla ilgili olarak Hürriyet Gazetesi ve bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberde Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da katılımcı ve konuşmacı listesinde görülüyordu.

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı davet edilmedi

Kapalı Maraş’ta düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın davet edilmediği öğrenildi. 

Panel sunuş konuşması  Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğretim Üyesi Av. Prof. Dr. Necdet Basa, yaptıktan sonra açık konuşmaları gerçekleşecek.

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