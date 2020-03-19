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Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden test kiti ithali için 60 bin TL bağış

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden test kiti ithali için 60 bin TL bağış
Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden test kiti ithali için 60 bin TL bağış

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, sosyal medya hesabı üzerinden test kiti ithali için Tabipler Birliği nezdinde oluşturulan fona 60 bin TL bağış yaptıklarını açıkladı.

Esendağlı’nın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, virüsün yayılmasının önlenmesi açısından, maksimum sayıda test yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu sebeple test kiti ithali için Tabipler Birliği nezdinde oluşturulan fona, Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak 60,000₺ katkı yapma kararı aldık. Barolar Birliği ve avukatlar olarak bunun dışında da konuyla ilgili her türlü dayanışmayı göstermeye ve elimizden gelen her katkıyı yapmaya hazırız. Yeter ki bugünleri kazasız kayıpsız

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