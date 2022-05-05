Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin AB tarafından finanse edilen “Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi” kapsamında hazırlanan “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” belgeselinin galası 9 Mayıs Pazartesi günü yapılıyor.

KTGB üyelerinin davetli olduğu belgesel galası, saat 20.00’de KTGB Konferans Salonu’nda yer alacak.

Senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Vasvi Çiftçioğlu’nun yaptığı “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” belgeseli, Kıbrıs’ta Osmanlı Türkçesi’yle yayımlanan ilk gazete Ümid’den bugüne kadarki süreci konu alıyor.

Arşiv bilgileri, gazete kupürleri ve grafikler yanında birçok gazeteci, araştırmacı-yazar ve fotoğrafçı ile yapılan röportajlarla zenginleştirilen Kıbrıs Türk Basın Tarihi Belgeseli, KTGB’nin 2012 yılında yayımladığı “Kıbrıs Türk Basın Tarihi” kitabından sonra Kıbrıs Türk basın tarihiyle ilgili yeni bir önemli kaynak niteliği taşıyor.