Kıbrıs Türk basınının değerli isimlerinden Meral Öztürk, hayatını kaybetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti döneminden itibaren radyoculuk yapan Meral Ertürk, BRT’ye uzun bir dönem hizmet etmişti.

Ertürk, ayrıca yazılı basında da araştırmacı röpörtajları ile bir çalışmaya imza atmıştı.

Tanınmış spor yazarı olan ve 2018’de hayatını kaybeden Raif Özgüren’in de annesi olan Meral Öztürk, Kıbrıs Türk Basın Konseyi üyesiydi.

Meral Öztürk’üm hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü ile karşılandı.