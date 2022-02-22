  • BIST 2.008,05
  • Altın 840.596
  • Dolar 13.7511
  • Euro 15.5897
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Kıbrıs Türk basınının değerli isimlerinden Meral Öztürk, hayatını kaybetti

» »
Kıbrıs Türk basınının değerli isimlerinden Meral Öztürk, hayatını kaybetti.
Kıbrıs Türk basınının değerli isimlerinden Meral Öztürk, hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk basınının değerli isimlerinden Meral Öztürk, hayatını kaybetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti döneminden itibaren radyoculuk yapan Meral Ertürk, BRT’ye uzun bir dönem hizmet etmişti.

Ertürk, ayrıca yazılı basında da araştırmacı röpörtajları ile bir çalışmaya imza atmıştı.

Tanınmış spor yazarı olan ve 2018’de hayatını kaybeden Raif Özgüren’in de annesi olan Meral Öztürk, Kıbrıs Türk Basın Konseyi üyesiydi.

Meral Öztürk’üm hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çamurova bölgesine girmeyin22 Şubat 2022 Salı 11:17
  • Karaoğlanoğlu’nda restoranda yangın!22 Şubat 2022 Salı 10:25
  • Lefkoşa'da Hüseyin Bora Sokak 2 gün boyunca kapalı olacak22 Şubat 2022 Salı 10:08
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?22 Şubat 2022 Salı 09:58
  • Hava bugün nasıl olacak? 22 Şubat 202222 Şubat 2022 Salı 09:50
  • Taner Ulutaş yazdı...Hazırolun ‘Curcuna’ şimdi başlıyor !..22 Şubat 2022 Salı 09:43
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 22 Şubat 202222 Şubat 2022 Salı 09:41
  • Almanya'ya Kuzey Akım baskısı artıyor21 Şubat 2022 Pazartesi 23:07
  • Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını imzaladı21 Şubat 2022 Pazartesi 23:04
  • 350 Bin Dolarlık Kripto Parayı Başka Hesaplara Aktarmış21 Şubat 2022 Pazartesi 21:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti