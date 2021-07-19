Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, 20 Temmuz dolayısıyla mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, 20 Temmuz 1974’ün çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, 20 Temmuz 1974’ün çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Özçınar mesajında şunları kaydetti:

“20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 20 Temmuz 1974 çok önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz Yunan Cuntası’nın darbesinin ardından, Türkiye’nin, Garanti ve İttifak Antlaşmalarından doğan haklarıyla gerçekleştirdiği müdahale ile Kıbrıs Türkü özgürlüğe kavuşmuştur.

Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğüne kavuşturan bu özel günün 47. yıl dönümünü, Türkiye’nin desteği ve güvencesi altında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında huzur ve güven içerisinde kutluyoruz.

Görevimiz bugünlere nasıl ulaşıldığını unutmadan, geçmişten ders alarak, çocuklarımız için güven veren bir gelecek sağlamak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlarken, Barış Harekatı sırasında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diler, gazilerimizi saygı ile anarım.”