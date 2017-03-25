Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin yeni genel sekreteri Hüseyin Köle

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne uzun yıllar Genel Sekreter olarak hizmet veren Taşer Aybar emekliye ayrıldı, görevi, Hüseyin Köle devraldı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. Benli, görev devir tesliminde yaptığı konuşmada, kuruma 33 yıl emeği geçen Taşer Aybar’ı kutlarken, “Elbette hizmetleri unutulmayacaktır, kendisiyle birlikte mesai yapma fırsatı bulduğum için onur duydum” dedi. Benli, yeni Genel Sekreter Hüseyin Köle’ye de başarılar diledi



Hüseyin Köle’nin genel sekreterlik görevi Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu’nda oybirliği ile onaylandı. Taşer Aybar, 33 yıl boyunca görev yaptığı Genel Sekreterlik görevine veda etti.



Benli’den duygusal konuşma

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. Benli, görev devir tesliminde yaptığı konuşmada, kuruma 33 yıl emeği geçen Taşer Aybar’ı kutlarken, “Elbette hizmetleri unutulmayacaktır, kendisiyle birlikte mesai yapma fırsatı bulduğum için onur duydum” dedi.

“Bu kadar yıllık bilgi, birikim ve deneyimini gelecekte de bizlerden esirmeyecektir” diyen Ahmet Y. Benli, değişimin hayatın vazgeçilmez olgusu olduğunu belirtti.

Benli şunları söyledi: “Taşer bey, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ndeki görevini son dakikaya kadar aynı titizlik, özveri ve motivasyonla yürütmüştür. Şimdi bu bayrağı, yine belediyecilikten gelen, daha genç bir arkadaşımıza devrediyor. Hüseyin Köle de güvendiğimiz, bu görevi başarıyla yerine getireceğine inandığımız birisidir. Taşer beyi sevgiyle uğurlarken, deneyimlerinden yararlanacağımızı söylemek istiyorum. Hüseyin beye de başarılar diliyorum.



Aybar’dan tüm başkanlara teşekkür

Taşer Aybar da, uzun yıllar üstlendiği bu görevi artık yeni bir isme devretmenin zamanı geldiğine inandığını belirterek, şunları söyledi: “Bu görevi yıllarca yürütmekten onur duydum. Çok uzun seneler, gerek Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği başkanları gerekse tüm belediye başkanlarımız ile uyum içerisinde çalışmaya gayret gösterdim. Tümüne teşekkür ediyorum. Hüseyin Köle kardeşimizin de bu görevi başarıyla devam ettireceğine gönülden inanıyor, kendisine başarılar diliyorum.”



Köle: Önemli bir sorumluluk devraldım

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği yeni Genel Sekreteri Hüseyin Köle de bu onurlu görevi, önemli bir isimden devraldığı için büyük mutluluk duyduğunu söyledi. “Son derece hassas bir görev ve sorumluluk üsteleneceğimin farkındayım” diyen Hüseyin Köle, Kıbrıs Türk yerel yönetim anlayışının gelişmesi ve ilerlemesi için çalışacağını belirtti. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu’na ve Başkan Ahmet Yalçın Benli’ye, kendine duydukları güvenden dolayı da teşekkür eden Hüseyin Köle, “Tüm belediye başkanlarımız ile uyum içerisinde, toplum yararına, çağdaş belediyecilik anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.