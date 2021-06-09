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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Ambar Kapatma Eylemini Sonlandırdı

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KTÇB basın bildirisi ile üreticilere duyurdu.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Ambar Kapatma Eylemini Sonlandırdı

Üreticilerimize duyurulur.

 

Bir süreden beridir zahire fiyatları ile ilgili iyileştirme taleplerimiz doğrultusunda yapmış oldugumuz görüşmeler neticesinde, bugün Bakanlar Kurulumuz tarafından konunun değerlendirildiği ve bir iyileştirme yapıldığı da duyurulmuştır.

Tüm pandemi süreci boyunca olduğu gibi ülkemizin bir kısmında yaşanan kuraklık süreci, dövizdeki yükseliş, dünya borsalarında yaşanan süreçler ama herşeyden önce ülkemizin içinden geçtiği zorlu dönemde, üreticimizin üretimden kopmaması adına çaba göstermemiz hepinizin malumudur.

Tüm bu bahsettiklerimiz dikkate alındığında, açıklanan yeni fiyatlar doğrultusunda bir süre önce başlatmış olduğumuz ambar kapatma eylemini sonlandırdığımızı, üreticilerimizin mahsullerini Toprak Ürünleri Kurumuna teslim edebileceklerini duyururuz.

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