Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı KELLE Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün aramızdan ayrılışının 82. yılında mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Hüseyin Çavuş KELLE, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Başkomutan Mustafa KEMAL ATATÜRK’ü anlatmanın satırlara ve kitaplara sığdırmanın mümkün olmadığına işaret ederek, hatırlayıp anmanın ise sadece bir gün ile sınırlı kalamayacağına vurgu yaptı.



Genel Başkan KELLE, on sekizinci yüzyıl sonları ve on dokuzuncu yüzyıl başlarında oluşturulmaya çalışılan dünya düzeninde etkin bir şekilde Türk Halkı’nın yer almasını sağlayan, büyük askeri deha olan Gazi Mustafa Kemal’e Müslüman Türk Halkı’nın minnet borçlu olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal’in sadece Anadolu Türklerinin değil, tüm Türk dünyasının lideri olduğuna işaret eden Genel Başkan Hüseyin ÇAVUŞ KELLE, Kıbrıs Türk halkı her daim Ulu Önderin çizdiği yolda yürümeyi bilmiştir ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan KELLE Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Mustafa Kemal’in temel vizyonu olan ‘Köylü Milletin Efendisidir.’ felsefesinden yola çıkarak Kıbrıs adası üzerinde kuruldukları 1943 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Açıklamasında Genel Başkan Hüseyin Çavuş KELLE ayrıca Osmanlı’nın Kıbrıs adasından ayrıldığı günden özgürlüğe kavuştuğu gün olan 20 Temmuz 1974 yılına kadar Kuvayı Milli-ye ruhu ile mücadele ettiğinin unutulmamasını belirtti.

Genel Başkan KELLE Kıbrıs Türk halkının her zaman Mustafa Kemal’in bıraktığı olan ilkelerini kendi yolları olarak benimsediklerini ifade ederken, Mustafa Kemal ATATÜRK’ü özlem, saygı ve minnetle andıklarını belirtti.