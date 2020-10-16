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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş KELLE 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Dünya Çiftçi Kadınlar Günü fikri ilk olarak 1995 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen, 4. Dünya Kadın Konferansı'nda ortaya çıktığını hatırlattı.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş KELLE 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dünya Çiftçi Kadınlar Günü fikri ilk olarak 1995 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen, 4. Dünya Kadın Konferansı'nda ortaya çıktığını hatırlattı. Genel Başkan KELLE ülkemizde kadın çiftçilerimizi artırmanın yolları bulmamız gerekliliğine işaret ederek, analarımızın sadece kırsal da değil ülke genelinde de tarımda aktif rol almaları gerektiğini belirtti. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği bu yönde üstlendiği misyonla, bünyesinde oluşturulan Kadın Komitesi Tarafından 10 Mart 2020 organize edilen ‘Emekçi Kadınlarımız Yanında Bir Gün Değil, Her Gün Varız Etkinliği’ ile farkındalık yaratarak, kadınların tarımsal alandaki etkisine de dikkat çekti.

Genel başkan KELLE ayrıca mesajında kadın çiftçilerin tarımsal üretimin her aşamasında yer almakla birlikte daha çok gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaşmakta olduğunu hatırlatarak ülkemiz kalkınmasınaolan katkılarının yadsınamaz bir gerçek olduğunu da belirtti. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta kırsal kesimde kadınların günlük yaşamda ve tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle büyük bir yükü omuzlamaktadırlar. Kadınlarımız yeri geldiğinde tarlada traktör kullanmakta, tohum ekmekte, yeri geldiğinde ürününü hasat etmekte, hayvanlarına bakmakta, kısacası tarımın her alanında çalışmaktadır. Bunların yanı sıra üzerinde bulunan geleneksel ev işlerini yürütmekte, annelik gibi kutsal bir görevi de beraberinde yerine getirmektedir. Ülkemizde sadece kuru ziraat, hayvancılık sektöründe etkin rol almayan analarımızın sulu ziraat, bahçecilik, narenciye gibi sektörlerde de rol aldığını belirten Genel Başkan KELLE bu sebepten tüm tarım sektörü içerisinde her türlü zorluğa rağmen görev alan kadınlarımızın, analarımızın Dünya Kadın Çiftçiler gününü kutladı. Genel Başkan ayrıca hazırlanacak olan 2021 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi içerisinde kadın üreticilerimizin destekleme modellerinin geliştirilerek kadın üreticilerimizin ilgisini tarımsal üretime çekmesini temenni etti.

 

 

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