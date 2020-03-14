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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hükümetin aldığı kararların uygulanmasını istedi

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hükümetin aldığı kararların uygulanmasını istedi
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hükümetin aldığı kararların uygulanmasını istedi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği korona virüs salgınına karşı hükümetin aldığı kararlar ile ilgili halka çağrıda bulunarak, hükümetin aldığı kararları uygulamaya davet etti.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada halka çağrıda bulunarak, hükümetin aldığı kararları uygulamaya davet etti.

Alınan Bakanlar Kurulu kararlarının ve önlemlerin yerinde olduğu ve bu yönde destek olduklarını belirtti. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği bu yönde özellikle gıda ithalatının ve ihracatının durmaması gerektiğine yer vererek bu yönde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın aynı zamanda gıda bakanlığı olduğunu hatırlattı. Gıda üretiminin durmaması, gıda ithalatının durmaması ve haksız para kazanmanın önüne geçilebilmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ticaretin bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı aynı zamanda Maliye Bakanlığı’nın ayrı bir komite oluşturarak bu yönde çalışması gerektiğine açıklamada işaret edildi.Korona virüs salgını sebebiyle hükümetin aldığı karar olan 14 günlük idari izin içerisinde sadece temel ihtiyaç karşılayan marketlerin açık kalmasının bir anlam ifade etmediği belirtildi. Marketlere gıda (tarımsal ürün) sağlayan üreticilerin, ithalatçıların, temel ihtiyaç olan gıda ürünlerini sağlayacak toptancıların çalışıp çalışmayacağına ilişkin kararın net bir şekilde belirtilmesi, oluşturulacak komite ile gerçekleşmesi gerektiğine açıklamada yer verildi. Piyasada haksız yere para kazanmayı da beraberinde getirecek olan gıda üretiminin durması ve ithalinin alınan kararlar sonucu gecikmesini önlemek yine Gıda Bakanlığı deyimini dolduran Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın temel görevi olması gerektiğine de işaret edildi. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği aynı zamanda hayvansal üretimle birlikte tarımsal üretim yapan üreticilerin sınırlı stoklarını düzenleyici maddelerinde kararlar arasında yer alması gerektiği belirtirdi. Bu zor dönemde haksız para kazanmanın önüne geçebilmenin temelinde tarımsal üretimin devam etmesi gerektiği olduğuna işaret edildi. Gıda üretiminin ve tüketiminin normal pazar fiyatında devam edebilmesi için ise alınan Bakanlar Kurulu kararlarına yenisinin eklenerek halkın panik havasından uzaklaştırılması sağlanması gerekmektedir ifadeleri yer aldı.

Bu süreçte aynı zamanda Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği gerek halkın, gerekse hükümetin herhangi olağanüstü bir durumda, ihtiyaç duyduğu her anda her türlü yardıma da hazır olduklarını ifade ederek, tüm halka geçmiş olsun dilekleriyle beraber halkın sağduyulu bir şekilde panik yaratmadan bu zor günleri atlatma temennisinde bulundu.

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