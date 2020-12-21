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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Onlar Olmasa İdi Bizlerde Olmayacaktık.”

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği tarafından yapılan açıklamada, 11 karanlık yılın başladığı gün olan 21 Aralığın Kıbrıs Türk halkı üzerinde telafisi mümkün olmayan acılar bıraktığını belirtti.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Onlar Olmasa İdi Bizlerde Olmayacaktık.”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği tarafından yapılan açıklamada, 11 karanlık yılın başladığı gün olan 21 Aralığın Kıbrıs Türk halkı üzerinde telafisi mümkün olmayan acılar bıraktığını belirtti.

Basın bürosu aracılığıyla Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç.KELLE ise Kıbrıs Türk Halkı’nın özgür, huzurlu, onurlu yaşayabilmek için hayatını feda eden şehitlerin ve gazi olan vatandaşlarımızın ortaya koydukları onurlu mücadele sayesinde bugünlere gelindiğini belirtti.

Kıbrıs adası üzerinde 21 Aralık 1963 akşamı cereyan eden olayların, Kıbrıs’ta yaşanan sıkıntılı günleri tamamen başka bir evreye taşındığı Genel Başkan Hüseyin Çavuş KELLE tarafından belirtildi. O gün gazilerimiz ve şehitlerimiz ada üzerindeki kanın durması, Kıbrıs Türk Halkı’nın var olması için ortaya koydukları mücadeleyi koymamış olsalar idi bugün bizlerinde var olmayacağının altını çizdi.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk halkının bugün, ada toprakları üzerinde, özgür, huzurlu ve onurlu yaşayabilmek için hayatını feda eden şehitlerin ortaya koydukları özgürlük özlemi ile olan mücadele sayesinde var olduğunu belirtildi. Genel Başkan KELLE ayrıca Kıbrıs Türk Halkı’nın geçmişten ders alarak geleceğe emin adımlarla yürümesi gerektiğini de açıklamasında yer verdi.

Türk halkının ada üzerindeki varlığının yok edilmesi için başlatılan saldırıların 1950’lerde değil 1878 yılından Osmanlı’nın adayı terk ettiği günden başladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Kanlı Noel’in gerçekleşmesi için 1963 yılının Aralık ayının en uzun gecesinin seçildiği işaret edilen mesaj da, Kıbrıs Türk halkının bir kez daha o günleri yaşamaması temennisinde bulunulurken, şehitlerimize rahmet gazilerimize ise uzun ömürler dilendi.

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