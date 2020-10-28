Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nden 29 ekim mesajı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin ÇAVUŞ KELLE, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin ÇAVUŞ KELLE, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 97.ci yıl dönümünü kutladı. Kelle mesajında şunları dile getirdi: ‘ Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birinci dünya savaşı ile başlatılan 19 Mayıs 1919 yılında Samsuna çıkarak taçlandırılan bağımsızlık mücadelesini büyük bir kahramanlık örneği göstererek kazanan Türk milleti, 29 Ekim 1923 günü ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur. Türkiye, Cumhuriyet sisteminin getirdiği kazanımlar sayesinde de çağdaş ve modern bir toplum haline gelmiş ve buradan aldığı güçle günden güne büyüyerek yüzyıllardır Asya kıtasında hâkimiyetini 16 devlet kurarak sürdüren Türk milleti bağımsız, laik, demokratik bir devlet kurarak verdiği onurlu mücadeleyi Cumhuriyet kurarak taçlandırmıştır. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tüm devlet adamlarımızı şükranla anar, vatan ve millet kavramlarının kutsallığına inanarak ülkesi uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle yâd ederiz.”