  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin 36'ncı Olağanüstü Genel Kurulu Yapılıyor

» »
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin 36'ncı Olağanüstü Genel Kurulu Yapılıyor
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin 36'ncı Olağanüstü Genel Kurulu Yapılıyor

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 36’ncı Olağanüstü Genel Kurulu yapılıyor. 


Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphanede gerçekleşen Genel Kurul’da, sırasıyla Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma yaptı.


Yönetim kurulunun belirleneceği Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Kurulu’nda başkanlığa Mehmet Nizam ve Oğuz Ceyda aday. 
Çiftçiler Birliği’nin 8 yıldır başkanlığını sürdüren Hüseyin Çavuş,  UBP’den milletvekili seçilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten Açıklama: Mülklere Tecavüz Edildi, İşlere Zarar Verildi, Görev Kötüye Kullanıldı16 Nisan 2022 Cumartesi 12:07
  • Erhüran: Alkollü İçki Zammı da Elektrik Zammı da Ekonomik Akla Aykırıdır16 Nisan 2022 Cumartesi 11:24
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı KKTC'de Coşkuyla Kutlanacak16 Nisan 2022 Cumartesi 10:22
  • Arıklı: Protokolde sürpriz bir şey yok. KKTC’de mevcut sistem sürdürülemez ve bitmiştir16 Nisan 2022 Cumartesi 10:01
  • Başbakanlık: El-Sen ile uzlaşı sağlandı, protokol yapıldı16 Nisan 2022 Cumartesi 09:52
  • EL-SEN, üyelerine başlattıkları eylemin son bulduğunu duyurdu16 Nisan 2022 Cumartesi 09:46
  • Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Korkutan Kaza16 Nisan 2022 Cumartesi 09:35
  • 202 Vaka Var15 Nisan 2022 Cuma 18:37
  • Özersay: Verilen Hangi Taahhütlerden Çekiniyorlar da Metni Açıklamıyorlar15 Nisan 2022 Cuma 18:36
  • Maltepe Belediyesi'nden, Girne Belediyesi'ne Ziyaret15 Nisan 2022 Cuma 18:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti