Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ''Gocasını Bişiren Gadın'' ile Sezonu Kapatıyor

Tiyatro sezonunu kara komedi örneği olan “Gocasını Bişiren Gadın” ile açan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, ikinci oyunları "Bavul'un" ardından sezonu yine “Gocasını Bişiren Gadın” ile kapatıyor.

Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, Debbie Issit’in yazdığı Cevahir Caşgir’in uyarlayıp yönettiği, iki sezon boyunca kapalı gişe seyircisi ile buluşan Gocasını Bişiren Gadın, seyirciden gelen yoğun istek üzerine Lefkoşa ve Gazimağusa’da ikişer temsil gerçekleştirecek.

Oyunun Lefkoşa gösterimleri 13 ve 20 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de; Gazimağusa gösterimleri ise 23 ve 30 Mayıs tarihlerinde Rauf Raif Denktaş kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.

+14 yaş seyirciye hitap eden oyunla ilgili rezervasyonun 0392 228 71 91 numaralı telefondan veya Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılabileceği bildirildi.