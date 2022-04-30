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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ''Gocasını Bişiren Gadın'' ile Sezonu Kapatıyor

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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ''Gocasını Bişiren Gadın'' ile Sezonu Kapatıyor
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ''Gocasını Bişiren Gadın'' ile Sezonu Kapatıyor

Tiyatro sezonunu  kara komedi örneği olan “Gocasını Bişiren Gadın” ile açan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, ikinci oyunları "Bavul'un" ardından sezonu  yine “Gocasını Bişiren Gadın” ile kapatıyor.

Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, Debbie Issit’in yazdığı Cevahir Caşgir’in uyarlayıp yönettiği,  iki sezon boyunca kapalı gişe seyircisi ile buluşan Gocasını Bişiren Gadın, seyirciden gelen yoğun istek üzerine Lefkoşa ve Gazimağusa’da ikişer temsil gerçekleştirecek.

Oyunun Lefkoşa gösterimleri 13 ve 20 Mayıs tarihlerinde  Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde  saat 20.00’de; Gazimağusa gösterimleri ise  23 ve 30 Mayıs tarihlerinde Rauf Raif Denktaş kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.

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+14 yaş seyirciye hitap eden  oyunla ilgili rezervasyonun  0392 228 71 91 numaralı telefondan veya  Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları resmi sosyal medya hesapları üzerinden  yapılabileceği bildirildi.

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