  • BIST 1.413,280
  • Altın 525,68
  • Dolar 9,2580
  • Euro 10,7150
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Gocasını Bişiren Gadın” oyunu ile yurt içi ve yurt dışı turnelerine hazırlanıyor

» »
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kapalı gişe oynayan “Gocasını Bişiren Gadın”, 22 Ekim Cuma yapılacak gösteriminin ardından yurt içi ve yurt dışı turneleri için Lefkoşa’daki gösterimlerine kısa bir ara verecek.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Gocasını Bişiren Gadın” oyunu ile yurt içi ve yurt dışı turnelerine hazırlanıyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Gocasını Bişiren Gadın” oyunu ile yurt içi ve yurt dışı turnelerine hazırlanıyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kapalı gişe oynayan “Gocasını Bişiren Gadın”, 22 Ekim Cuma yapılacak gösteriminin ardından yurt içi ve yurt dışı turneleri için Lefkoşa’daki gösterimlerine kısa bir ara verecek.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın sahneye koyduğu, Debbie Issit’in yazdığı, Cevahir Caşgir’in uyarlayıp yönettiği Kocasını Pişiren Kadın (Gocasını Bişiren Gadın) seyirciden tam not aldı.

Oyunda, bir aldatmanın toplumsal sorgulaması yapılırken, toplumsal cinsiyet eşitliği,  kadın-erkek ilişkisi ve aile kavramı üzerinden kadının yok sayılan varlığı, kara bir güldürü olarak üç karakter ekseninde izleyiciye sunuluyor.

Oyunda, Pınar İnandım, Ruhsan Ankay ve Ali Şaşkara rol alıyor.

22 Ekim Cuma günü Lefkoşa’da son gösterimi yapılacak oyunun, turne takvimi ilerleyen günlerde sanatseverler ile paylaşılacak.

Kapalı alanlarda adapass sorgulaması yapılması nedeniyle tiyatro oyunlarına önceden rezervasyonlu ve oyun saatinden en az yarım saat önce gidilmesi gerekiyor.

+14 yaş seyirciye hitap eden oyun için 0392 228 71 91 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilir.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Rumlar, St. Barbanas kilisesinde dün ayin gerçekleştirdi18 Ekim 2021 Pazartesi 12:15
  • Erhürman:26 Aralık dediler ama hükümette tarih konusunda uyum yok18 Ekim 2021 Pazartesi 11:42
  • Arıklı:  13. Spor Şurası mutlaka yapılmalı18 Ekim 2021 Pazartesi 11:10
  • Harmancı: CTP'nin her yerde aday gösterme istemesine saygı duymalıyız18 Ekim 2021 Pazartesi 11:07
  • 10 ayda 5000 Yeni vatandaş yapıldı!18 Ekim 2021 Pazartesi 10:27
  • “Kıbrıs bizim için bir mesele değil, bir Milli Dava’dır..”18 Ekim 2021 Pazartesi 10:26
  • Ataoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.18 Ekim 2021 Pazartesi 10:20
  • Saner: Maaşlarda sorun olabilir!18 Ekim 2021 Pazartesi 09:19
  • "Hayat Ormanı" Girne'ye hayat verecek!18 Ekim 2021 Pazartesi 09:16
  • Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibine sahip çıktı! Ailelerine para gönderdi...18 Ekim 2021 Pazartesi 08:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti