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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tiyatro sezonunu açıyor

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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 8 ekimde 2021-2022 tiyatro sezonunu açıyor.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tiyatro sezonunu açıyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları 8 ekimde 2021-2022 tiyatro sezonunu açıyor.

Yeni sezonu pandemi nedeni ile gösterimleri ertelenen Debbie Issit’in yazdığı Cevahir Caşgir’in uyarlayıp yönettiği Kocasını Pişiren Kadın (Gocasını Bişiren Gadın) ile açıyor.

Gocasını Bişiren Gadın, 8 ekim cuma gününden itibaren her cuma saat 20:00′ de Lefkoşa AKM’de gösterimlerine kaldığı yerden devam edecek. İyi bir kara komedi örneği olan “Gocasını Bişiren Gadın” neredeyse insanlığın varoluşundan bu yana kadın ve erkeğin eşitliği üzerine sorulan soruları yinelemekte. Yazar Debbie Isitt, ataerkil alt bilinç ile yetişen bireylerin yaşamları boyunca bu bilincin kölesi olarak hayatlarına devam ettikleri, birey olmakta zorlandıkları ve özellikle erkeğin kadına bakış açısının kadını getirdiği noktayı; aldatma- aldatılma- evlilik – ve ilişkiler üzerinden dinamik bir kara komedi örneğinde karşımıza çıkarıyor.

8 Ekimden itibaren her cuma saat 20:00’de gösterimleri yapılacak olan oyunda Pınar inandım, Ali Şaskara, Ruhsan Ankay rol almakta.

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