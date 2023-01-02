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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na 5 kişilik münhal açıldı

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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na 5 kişilik münhal açıldığına dair duyuru Resmi Gazete’de yayımladı.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na 5 kişilik münhal açıldı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na 5 kişilik münhal duyurusu yapılıdı...

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; 3 kişilik III. Derece II. Sınıf Sanatçı, birer kişilik de IV. Derece Sahne Teknisyeni ve IV.Derece Efektör münhaline çıkıldı.

Başvuruların 3 Ekim 2023’ye kadar kabul edileceği ifade edildi.

KKTC’de 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 17 tane devlet dairesinde toplamda 131 kişilik münhal açıldığı duyurulmuştu.

Resmi Gazete için tıklayınız

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