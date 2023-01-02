Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na 5 kişilik münhal açıldı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na 5 kişilik münhal duyurusu yapılıdı...
Resmi Gazete’de yer alan karara göre; 3 kişilik III. Derece II. Sınıf Sanatçı, birer kişilik de IV. Derece Sahne Teknisyeni ve IV.Derece Efektör münhaline çıkıldı.
Başvuruların 3 Ekim 2023’ye kadar kabul edileceği ifade edildi.
KKTC’de 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 17 tane devlet dairesinde toplamda 131 kişilik münhal açıldığı duyurulmuştu.
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