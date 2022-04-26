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Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ''Colgate Afiş Yarışması'' Sonuçlandı

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Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ''Colgate Afiş Yarışması'' Sonuçlandı
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ''Colgate Afiş Yarışması'' Sonuçlandı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, 22 Kasım Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ortaokullara yönelik düzenlediği “Colgate Afiş Yarışması” sonuçlarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, çocukların ağız ve diş sağlığına olan ilgilerini artırmak amacı ile Colgate sponsorluğunda düzenlenen afiş yarışmasının kazananı Bayraktar Ortaokulu’ndan Buse Yesirgir oldu.

Çeşitli okullardan toplam 447 eserin katıldığı yarışma, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar görevlisi Bedia Kale, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi resim öğretmeni Tahsin Albulut ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi resim öğretmeni Mehmet İlkerli’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, Bayraktar Ortaokulu’ndan Buse Yesirgir birinciliğe, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Selman Hasan Yıldız ikinciliğe ve Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Eliz Ersin Bahri üçüncülüğe layık bulunurken, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Özel Ödülü İrsen Küçük Ortaokulu’ndan İlkem Şimşir’e verildi.

Yarışma sonucunda Mansiyon Ödülleri ise Jasmin Simavi (Yakın Doğu Koleji), Berfin Bozkurt (Lapta Yavuzlar Lisesi), Güneş M Aşam (Şht. Zeka Çorba Ortaokulu), Dilek Careyeva (Bayraktar Ortaokulu), Hümeyra Kuloğlu (Lapta Yavuzlar Lisesi), Tülay Muhtaroğlu (Necat British College), Dilşad Kubilay (Canbulat Özgürlük Ortaokulu), Volkan Scott (Necat British College), Melek Girgir (İskele Evkaf Türk Marif Koleji) ve Lalebel Özbilenler’e (19 Mayıs Türk Marif Koleji) verildi.

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Lefke Gazi Lisesi’nden Melisa Yalçın; İrsen Küçük Ortaokulu’ndan Nuray Birinci; Bayraktar Ortaokulu’ndan  Hatice Karasu ve  Yulduz Babakulovu; İskele Evkaf Türk Marif Kolej’nden Nisa Kırboğa ve Can Ali Karaca; Polat Paşa Lisesi’nden Ümran Kenanoğlu; Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Meliz Nesrin Bahri, İpek Geylan ve Yağmur Altuntaş; Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Hüseyin Sürek, Aslıhan Altuntaş, Rabia Nur Demir, Elif Dilay Semiz,  İlayda Doğanay,  Elif Aydın ve Meryem Şener; Yakın Doğu Koleji Özder Kanak,  Ada Özdağlı, Nurten Açelya Yardımcı,  Dila Karaderi,  Duru Aslan,  Elay Özay Tözer,  Ece Bağman, Kayla Efetürk ve Sn. Meyra Baştaş; Necat British College Alina Korkmaz ve Laren Melek Çelikli; Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan Begüm Bilgin; Demokrasi Ortaokulu’ndan Berat Uçak ve Bircan Rehan; 19 Mayıs Türk Marif Koleji’nden Ceylan Köşker, Mehmet Ender, Kerim Solmaz ve Baylassam Alsteif; Doğa Koleji’nden Yağmur Emine Şimşek ve Serin Yeşilada; Türk Marif Koleji’nden Selin Yıldızdoğan ve  Hasan Cahit Akın’ın eserleri de sergilenmeye layık görüldü.

Açıklamada, 14 Mayıs Cumartesi saat 14.30’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği lokalinde düzenlenecek sergi ile ödüller ve katılım belgelerinin dağıtılacağı da belirtildi.

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