Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası X Olağan Gelen Kurulu Gerçekleşti

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası X Olağan Gelen Kurulu 24 Eylül 2022 tarihinde KTDTO üyeleri ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut katılımıyla gerçekleştirildi.
Genel kurulun Divan Başkanlığını Dt. Hüseyin Bıçak, sekreterliklerini Dt. Müjde Doğruöz ve Dr. Dt. Begüm Berkmen yaptı. Genel Kurul 32 Diş Hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dt. Halil Bakkaloğlu oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.
Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Dr. Dt. Petram Nemati Attar
Dt. Tufan Vudalı
Dr. Dt. İsmail Ata Orgun
Dt. Atalay Elver
Dt. Turhan Ulutekin
Dt. Kader Oran
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Dt. Kaşif Yıkıcı
Dt. Fırat Körükçü
Dt. Mehmet Bakkaloğlu
Denetleme Kurulu Üyeleri
Dt. Mehmet Gargari Caymaz
Dt. Müjde Doğruöz
Dt. Hüseyin Bıçak
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Uz. Dt. Deniz Dellaloğlu
Saygılarımla,
Dt. Hüseyin Bıçak
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası X Olağan Genel Kurul
Divan Başkanı
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