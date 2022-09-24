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Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası X Olağan Gelen Kurulu Gerçekleşti

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Genel kurulun Divan Başkanlığını Dt. Hüseyin Bıçak, sekreterliklerini Dt. Müjde Doğruöz ve Dr. Dt. Begüm Berkmen yaptı. Genel Kurul 32 Diş Hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası X Olağan Gelen Kurulu Gerçekleşti

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası X Olağan Gelen Kurulu 24 Eylül 2022 tarihinde KTDTO üyeleri ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulun Divan Başkanlığını Dt. Hüseyin Bıçak, sekreterliklerini Dt. Müjde Doğruöz ve Dr. Dt. Begüm Berkmen yaptı. Genel Kurul 32 Diş Hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dt. Halil Bakkaloğlu oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.

 

Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Dr. Dt. Petram Nemati Attar

Dt. Tufan Vudalı

Dr. Dt. İsmail Ata Orgun

Dt. Atalay Elver

Dt. Turhan Ulutekin

Dt. Kader Oran

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Dt. Kaşif Yıkıcı

Dt. Fırat Körükçü

Dt. Mehmet Bakkaloğlu

 

Denetleme Kurulu Üyeleri

Dt. Mehmet Gargari Caymaz

Dt. Müjde Doğruöz

Dt. Hüseyin Bıçak  

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Uz. Dt. Deniz Dellaloğlu

Saygılarımla,

Dt. Hüseyin  Bıçak

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası X Olağan Genel Kurul

Divan Başkanı

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