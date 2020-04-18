Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası(KTDTO)’dan Açıklama

Covid-19 salgını dünyada hızla yayılmakta olduğu gibi, ülkemizde de her geçen gün vaka sayısında

artış gözlenmektedir. Biz diş hekimliği çalışanları ve yardımcı personeli olarak, ağız ortamında hava-

su püskürten döner aletlerle tedavi uygulanması sırasında, aeresol ve çok sayıda damlacığın ortama

yayılması nedeniyle, tüm meslekler arasında covid-19 enfeksiyonu bulaşma riski sıralamasında en

yüksek risk grubundayız.

Bildiğiniz gibi özel sağlık kuruluşları zorunlu olarak kapatılacak kurumlar dışında bırakılmıştır. Ancak

günlük klinik çalışmalar sırasında alınan standart koruyucu önlemler Covid-19'un hekime,

yardımcısına ve bir sonraki hastaya yayılmasını önleyecek kadar etkili değildir. Bu nedenle böylesine

tehlikeli bir salgında açık kalabileceği belirtilen sektörlerde alınması gereken koruyucu önlemler

mutlaka belirlenmeli ve denetlenmelidir.

Açık tutulan sağlık sektörleri içerisinde sayılan diş kliniklerinin bulaş kaynağı olmaması için öncelikle

tarafımızca hazırlanan ve EK’te belirtilen korunma, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerinin tüm

diş kliniklerinde uygulanması şarttır. Bu şartların yerine getirilmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından

denetlenerek kliniklerin açık kalmasına izin verilmelidir. Çalışabilir izni verilen kliniklere tüm gerekli

koruyucu ekipmanları sağlamak da Devletin Yükümlülüğündedir. Özellikle Devlet Kamu Sağlık

Kurumlarında görev yapan diş hekimlerinin eğer gerçekten acil tedavi hizmeti vermeleri isteniyorsa,

tüm koruyucu ekipmanların tedarik edilmesi gerekmektedir. Devletimizden en kısa sürede bu önemli

konudaki yardım çağrımızı duymasını, gereken tüm koruyucu ekipmanları tedarik etmesini talep

ediyoruz!

Sağlık Bakanlığından yazılı ve sözlü olarak talep ettiğimiz, N95 maskelerin tüm diş hekimlerine

tedarik edilmesi konusunda olumlu cevap aldık. Bir başlangıç olduğunu düşündüğümüz bu katkı için

çok teşekkür ederiz. Elbette bir maskeyle bitmiyor ancak ithalatında sıkıntılar yaşandığı ve özel

sektörden temin edilemediği bu dönemde çok değerli bir katkı olmuştur. Yakın zamanda tüm

ekipmanların Özel sektör tarafından ithalatının erken zamanda gerçekleşmesini ve sıkıntıların

bitmesini temenni ediyoruz.

Özel sektörün Hala T.C’ den yapacağı özellikle koruyucu ekipman ithalatındaki zorluklar tam olarak

aşılamamıştır. Bürokratik işlemler ve sonrasında uzun bekleme sırasına yazılarak iznin çıkmasını

beklemektedirler. Hala gümrüklerde tutulan malzemeler vardır. Ülke olarak bu ekipmanları tedarik

edebileceğimiz tek yer Anavatan Türkiye’dir. Küçük bir ülke olarak ihtiyacımız olan ekipman miktarı

da buna paralel olarak az olacaktır. Türkiye’nin küçük bir ilçesi büyüklüğündeki ülkemizin

ihtiyaçlarının karşılanması için KKTC’ye ihraç izin işlemlerinde öncelik verilmelidir. Özel Klinikler

gerekli ekipmanlara kavuşursa daha efektif olarak hasta bakabilir ve bu durumda Devlet sektöründe

çalışan sağlık merkezlerinin yükü de hafiflemiş olur. Hekimler olarak içinde bulunduğumuz durumda

ihtiyaç duyan insanlarımıza yardımcı olabilmek acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek en büyük

amacımızdır. Bir aydır kapalı olan klinikler, İşyeri kirası, çalışanın maaşı, devlete olan yatırımlar,

vergiler, taksiti olan ve ailesinin geçimi için maddi sıkıntılara giren üyelerimiz kliniklerini açmak

zorunda kalacaklardır.

Açık tutulan sağlık sektörleri içerisinde yer almamıza rağmen, koruyucu ekipman yetersizliği

sebebiyle hem kendimizi hem de toplumumuzu korumak adına, Diş Tabipleri Odası olarak, 12 Mart

tarihinde üyelerimize acil hastalar dışında hasta kabul etmemeleri, ayrıca basın yoluyla da halkımızaacil olmayan diş tedavilerini ertelemeleri yönünde çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrımıza kulak verildiğini

görmek bizleri mutlu etmiştir. Bu koşullarda özel sağlık sektöründe çalışan diş hekimi üyelerimizin

birçoğu hem kendilerini hem de halkımızı korumak adına muayenehane ve kliniklerini kapatmışlardır.

Yani tek geçim kaynakları sıfır noktasına gelmiştir. Az sayıda çalışan özel sağlık merkezleri ve

hastaneler dahil bugün açık olsalar bile acil durumlar dışında hasta kabulünü durdurdukları için,

kazançları çalışanların maaşlarını ödeyemeyecek noktadır.

Hem açıksınız denilerek maddi katkı dışında bırakılacak, hem de açık kalma sebebimiz olan Acil

vakaların tedavilerini yapabilmemiz için gereken koruyucu ekipman sağlanmayacak, çalışan diş

hekimlerine ‘ŞU ANDA SADECE REÇETE YAZIN’ denilecek!!! Böyle bir şey tarafımızca kabul

edilemez. Diş tedavilerinde sadece reçete yeterli olmamaktadır. Hekimler olarak içinde

bulunduğumuz durumda ihtiyaç duyan insanlarımıza yardımcı olabilmek, acılarını bir nebze olsun

hafifletebilmek en büyük amacımızdır.

Çalışan–çalışmayan tüm sektörler ciddi bir Ekonomik Darbe almıştır. Ne kadar süreceği belli olmayan

bu büyük salgın sonucunda, tüm dünyada olduğu gibi bizler de ülke olarak yaşanan ekonomik

krizden nasibimizi alıyoruz. Özel sektörde çalışanların maaşından kesinti, işten çıkarma ve hatta

ayakta kalamayıp kapanacak işyerleri olasılığı muhtemeldir. Bu gerçekler karşısında Devletimizin

Tüm Özel Sektör İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerini yatıran çalışanlarına maaş desteği

yapması şarttır.

27 Mart 2020 tarihinde Sayın Başbakan’a gönderdiğimiz yazımızda durumumuzu izah etmiş ve bu

talebimizi dile getirmiştik. Ayrıca dağıtımını da Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığına da yapmıştık. Ancak olumlu yanıt alamamıştık. Görüyoruz ki sesini çıkaran tüm sektörler

kademeli olarak rahatlatılmaya çalışılmıştır. Ancak koruyucu ekipman yetersizliği sebebiyle

çalışamayan en riskli grupta olan diş hekimleri unutulmuştur. Bizim de diğer herkes gibi sesimizi

yükseltmemiz mi gerekiyordu?

Hükümet olarak alınan Ekonomik Önlemler Paketi’nin gözden geçirilmesini ve diş hekimi

çalışanlarının da bu pakete dahil edilerek maaş katkısı yapılmasını talep ediyoruz.

Kayıpları da kazançları da paylaşma zamanıdır. Bu krizden hep birlikte kurtulur ayakta kalırsak

Devletimizin varlığını Ülkemizin bütünlüğünü hep birlikte koruyabilir, geleceğe daha umutla

bakabiliriz.