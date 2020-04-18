Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası(KTDTO)’dan Açıklama

Covid-19 salgını dünyada hızla yayılmakta olduğu gibi, ülkemizde de her geçen gün vaka sayısında
artış gözlenmektedir. Biz diş hekimliği çalışanları ve yardımcı personeli olarak, ağız ortamında hava-
su püskürten döner aletlerle tedavi uygulanması sırasında, aeresol ve çok sayıda damlacığın ortama
yayılması nedeniyle, tüm meslekler arasında covid-19 enfeksiyonu bulaşma riski sıralamasında en
yüksek risk grubundayız.
Bildiğiniz gibi özel sağlık kuruluşları zorunlu olarak kapatılacak kurumlar dışında bırakılmıştır. Ancak
günlük klinik çalışmalar sırasında alınan standart koruyucu önlemler Covid-19'un hekime,
yardımcısına ve bir sonraki hastaya yayılmasını önleyecek kadar etkili değildir. Bu nedenle böylesine
tehlikeli bir salgında açık kalabileceği belirtilen sektörlerde alınması gereken koruyucu önlemler
mutlaka belirlenmeli ve denetlenmelidir.
Açık tutulan sağlık sektörleri içerisinde sayılan diş kliniklerinin bulaş kaynağı olmaması için öncelikle
tarafımızca hazırlanan ve EK’te belirtilen korunma, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerinin tüm
diş kliniklerinde uygulanması şarttır. Bu şartların yerine getirilmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından
denetlenerek kliniklerin açık kalmasına izin verilmelidir. Çalışabilir izni verilen kliniklere tüm gerekli
koruyucu ekipmanları sağlamak da Devletin Yükümlülüğündedir. Özellikle Devlet Kamu Sağlık
Kurumlarında görev yapan diş hekimlerinin eğer gerçekten acil tedavi hizmeti vermeleri isteniyorsa,
tüm koruyucu ekipmanların tedarik edilmesi gerekmektedir. Devletimizden en kısa sürede bu önemli
konudaki yardım çağrımızı duymasını, gereken tüm koruyucu ekipmanları tedarik etmesini talep
ediyoruz!
Sağlık Bakanlığından yazılı ve sözlü olarak talep ettiğimiz, N95 maskelerin tüm diş hekimlerine
tedarik edilmesi konusunda olumlu cevap aldık. Bir başlangıç olduğunu düşündüğümüz bu katkı için
çok teşekkür ederiz. Elbette bir maskeyle bitmiyor ancak ithalatında sıkıntılar yaşandığı ve özel
sektörden temin edilemediği bu dönemde çok değerli bir katkı olmuştur. Yakın zamanda tüm
ekipmanların Özel sektör tarafından ithalatının erken zamanda gerçekleşmesini ve sıkıntıların
bitmesini temenni ediyoruz.
Özel sektörün Hala T.C’ den yapacağı özellikle koruyucu ekipman ithalatındaki zorluklar tam olarak
aşılamamıştır. Bürokratik işlemler ve sonrasında uzun bekleme sırasına yazılarak iznin çıkmasını
beklemektedirler. Hala gümrüklerde tutulan malzemeler vardır. Ülke olarak bu ekipmanları tedarik
edebileceğimiz tek yer Anavatan Türkiye’dir. Küçük bir ülke olarak ihtiyacımız olan ekipman miktarı
da buna paralel olarak az olacaktır. Türkiye’nin küçük bir ilçesi büyüklüğündeki ülkemizin
ihtiyaçlarının karşılanması için KKTC’ye ihraç izin işlemlerinde öncelik verilmelidir. Özel Klinikler
gerekli ekipmanlara kavuşursa daha efektif olarak hasta bakabilir ve bu durumda Devlet sektöründe
çalışan sağlık merkezlerinin yükü de hafiflemiş olur. Hekimler olarak içinde bulunduğumuz durumda
ihtiyaç duyan insanlarımıza yardımcı olabilmek acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek en büyük
amacımızdır. Bir aydır kapalı olan klinikler, İşyeri kirası, çalışanın maaşı, devlete olan yatırımlar,
vergiler, taksiti olan ve ailesinin geçimi için maddi sıkıntılara giren üyelerimiz kliniklerini açmak
zorunda kalacaklardır.
Açık tutulan sağlık sektörleri içerisinde yer almamıza rağmen, koruyucu ekipman yetersizliği
sebebiyle hem kendimizi hem de toplumumuzu korumak adına, Diş Tabipleri Odası olarak, 12 Mart
tarihinde üyelerimize acil hastalar dışında hasta kabul etmemeleri, ayrıca basın yoluyla da halkımızaacil olmayan diş tedavilerini ertelemeleri yönünde çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrımıza kulak verildiğini
görmek bizleri mutlu etmiştir. Bu koşullarda özel sağlık sektöründe çalışan diş hekimi üyelerimizin
birçoğu hem kendilerini hem de halkımızı korumak adına muayenehane ve kliniklerini kapatmışlardır.
Yani tek geçim kaynakları sıfır noktasına gelmiştir. Az sayıda çalışan özel sağlık merkezleri ve
hastaneler dahil bugün açık olsalar bile acil durumlar dışında hasta kabulünü durdurdukları için,
kazançları çalışanların maaşlarını ödeyemeyecek noktadır.
Hem açıksınız denilerek maddi katkı dışında bırakılacak, hem de açık kalma sebebimiz olan Acil
vakaların tedavilerini yapabilmemiz için gereken koruyucu ekipman sağlanmayacak, çalışan diş
hekimlerine ‘ŞU ANDA SADECE REÇETE YAZIN’ denilecek!!! Böyle bir şey tarafımızca kabul
edilemez. Diş tedavilerinde sadece reçete yeterli olmamaktadır. Hekimler olarak içinde
bulunduğumuz durumda ihtiyaç duyan insanlarımıza yardımcı olabilmek, acılarını bir nebze olsun
hafifletebilmek en büyük amacımızdır.
Çalışan–çalışmayan tüm sektörler ciddi bir Ekonomik Darbe almıştır. Ne kadar süreceği belli olmayan
bu büyük salgın sonucunda, tüm dünyada olduğu gibi bizler de ülke olarak yaşanan ekonomik
krizden nasibimizi alıyoruz. Özel sektörde çalışanların maaşından kesinti, işten çıkarma ve hatta
ayakta kalamayıp kapanacak işyerleri olasılığı muhtemeldir. Bu gerçekler karşısında Devletimizin
Tüm Özel Sektör İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primlerini yatıran çalışanlarına maaş desteği
yapması şarttır.
27 Mart 2020 tarihinde Sayın Başbakan’a gönderdiğimiz yazımızda durumumuzu izah etmiş ve bu
talebimizi dile getirmiştik. Ayrıca dağıtımını da Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına da yapmıştık. Ancak olumlu yanıt alamamıştık. Görüyoruz ki sesini çıkaran tüm sektörler
kademeli olarak rahatlatılmaya çalışılmıştır. Ancak koruyucu ekipman yetersizliği sebebiyle
çalışamayan en riskli grupta olan diş hekimleri unutulmuştur. Bizim de diğer herkes gibi sesimizi
yükseltmemiz mi gerekiyordu?
Hükümet olarak alınan Ekonomik Önlemler Paketi’nin gözden geçirilmesini ve diş hekimi
çalışanlarının da bu pakete dahil edilerek maaş katkısı yapılmasını talep ediyoruz.
Kayıpları da kazançları da paylaşma zamanıdır. Bu krizden hep birlikte kurtulur ayakta kalırsak
Devletimizin varlığını Ülkemizin bütünlüğünü hep birlikte koruyabilir, geleceğe daha umutla
bakabiliriz.
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