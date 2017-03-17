Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği yasa tasarısı onayladı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oy birliği ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, davetli olarak Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nden yetkililer de yer aldı.

Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nin kurulmasını; örgüt, faaliyet, denetim ve organlarının seçimine ilişkin esasları düzenliyor.