Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi

Meclis Genel Kurul’unda Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

CTP Ahmet Gülle, diyetisyenlerin öncelikle hasta olmama prensibinde görev alan önemli bir meslek dalı olduğunu ifade ederek, bir dizi hastalığın yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını vurguladı.

Gülle, kanser haftası içerisinde ortaya konan rakamların korkutucu olduğunu ifade ederek bu rakamların doğru beslenme alışkanlığının önemini gözler önüne serdiğini belirtti.

Önlenebilir bir dizi hastalığın yanlış beslenmeden oluştuğunu yineleyen Gülle, diyetisyenlerin sağlığın önemli bir bileşeni olduğunu, diyetisyenlerin birlik altında daha etkin olacaklarına inandığını söyledi.

PİLLİ

UBP Milletvekili Ali Pilli ise, sağlıksız beslenmenin dünya genelinde büyük sağlık sorunlarına sebep olduğunu kaydederek, başta obezite olmak üzere bu hastalıkların çoğunun tedavi edilebilir olduğunu kaydetti.

Bir dizi hastalığın önlenmesinde diyetisyenlere büyük görevler düştüğünü ifade eden Pilli, diyetisyen kontrolünde tedavi edilip önlenebilecek hastalıklara örnekler verdi.

Hal yasasının çıkmasının önemine de değinen Pilli, bu yasanın hem sağlık hem beslenme açısından ivediliği olduğunu söyledi.

ÇAKICI

Bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı da, Diyetisyenler Birliği Yasası’nı desteklediğini belirterek, örgütlü toplum ve meslek etiğinin birliklerde geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Diyetisyenlerin bu birlik altında ortak hareket edeceklerine olan inancını dile getiren Çakıcı, Pilli’nin konuşmasına atıfta bulunarak ülkedeki obezite durumuyla ile ilgili hükümetin politikalarını ve ne yaptıklarını sordu.

Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığı politikalarıyla ilgili bilimsel araştırmalara bütçede ne kadar kaynak ayrıldığını da soran Çakıcı, araştırma ile ilgili bütçesi olmayan sağlık bakanlığının neyi önleyeceğini sordu.

Çakıcı, Devlet hastanelerinin az bütçe ve az imkan nedeniyle döküldüğünü belirtti, “Çünkü önce hayatta kalmak önemlidir” dedi

Çakıcı, bugün gazete manşetlerinde yer alan denetimli serbestlik yasasının içi boş ifadelerini doğru bulmadığını söyleyerek, bağımlılık tedavi merkezinin Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nin yanına açılmasını da doğru bulmadığını belirtti.

Bağımlılık tedavisinin önemli ve kapsamlı bir tedavi gerektirdiğini kaydeden Çakcı, bu merkezlerin her şeyden önce muazzam bir güvenlik gerektirdiğini söyledi.

Çakıcı, bağımlılarla ilgili sorunların yasadan değil uygulamalardan yaşandığını savunarak, konuyla ilgili örnekler verdi. Çakıcı, Denetimli Serbestlik Yasası’nın sadece bağımlılar için de olmadığını vurguladı.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise, bütçe olarak büyük sıkıntı içerisinde olduklarını kaydederek, “Bu dar bütçeyle elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Sucuoğlu, Rehabilitasyon Merkezi için çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.

Diyetisyenlerin bir birlik altında toplanacak olmasının artılarını dile getiren Sucuoğlu, yasa süresince büyük emek harcayan Diyetisyenlere de teşekkür etti.

Sucuoğlu, KKTC gibi hareketsiz ve yemek kültürü geniş ülkelerde diyetisyenlere fazlaca görevler düştüğünü ifade ederek, çoğu hastalığın sebebinin fazla kilo olduğunu da ekledi.

Konuşmaların ardından tasarı kısa isim okunmak suretiyle madde madde oylandı. Tasarı oybirliğiyle yasallaştı.