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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 62 Yaşında!

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KTEB 1959 yılında birliğin kurucularını hatırlattı.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 62 Yaşında!

 

Kısa Tarihçemiz;

Kıbrıslı Türkler 1950'lerden itibaren iki toplumun yer aldığı sendika, birlik ve meslek derneklerinden ayrılarak kendi örgütlerini kurmuşlardır.

İngiliz yasalarına göre dernek kurmak için 21 kurucuya gereksinim vardı. Bu bağlamda, 1959 yılında sayıları 12 olan Kıbrıslı Türk eczacılar, eczacılık mesleğine yakın olan meslek sahiplerinin katılımı ile 21 sayısını tamamlarlar.

9 Ağustos 1959'da toplanan eczacılar ana tüzüklerini kabul eder. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) bu şekilde kurulur.

Kurucu Eczacılar:(1959)

1-Mehmet Münir İzzet

2-Mustafa Hüsnü

3-Kamer H.Gönül

4-Kemal Feridun

5-Kâmran Aziz

6-Macit Tevfik İleri

7-M.Eyyüp Gemicioğlu

8-İlter Işın

9-Zekavet Işın

10-Biray Münir Pınar

11-Nebil Nabi

12-Arif Küfi

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği

Yönetim Kurulu

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