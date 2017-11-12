Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Süay Sevinç oldu

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanlığına Süay Sevinç, Genel Sekreterliğe İbrahim Avcı getirildi.

Birliğin dün yapılan Olağan Genel Kurulu’nda yetkili organlar belirlenirken ardından da görev bölümü yapıldı.

Birlikten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda 155 eczacının katılımıyla gerçekleşen ve Divan başkanı Fatma Azgın ile 2 sekreter Ülker Pozan ve Fulden Donangil’in görev aldığı genel kurulda, konuşmaların ardından gündemde sunulan raporlar onaylanıp seçimler yapıldı.

Görev yapacak organlara seçilen eczacılar kendi aralarında görev bölümü de yaptı. Buna göre yetkili organlar şöyle şeklendi:

“Yönetim Kurulu Üyeleri: Ecz.Süay Sevinç (Başkan),Ecz.İbrahim Avcı (Genel Sekreter),Ecz. Cevher Cem (Veznedar),Ecz. Sevcan Güvenir (Faal Üye),Ecz. Demet İlerici (Faal Üye),Ecz. Laika Gökçekuş (Yedek Üye),Ecz.Umut Öksüz (Yedek Üye).

Onur Kurulu (Disiplin Kurulu) Üyeleri: Ecz.Şengül İyigün, Ecz.Yusuf Küçük, Ecz. Hüseyin Öztekiner, Ecz.Caneş Tatlıcıoğlu, Ecz.Ayberk Gürsoy, Ecz.Şerife Eminağa ,Ecz.İsmet Tufan.

Denetleme Kurulu Üyeleri : Ecz. Emel Ataçağ, Ecz.Himmet Soner, Ecz.Ahmet Eminağa, Ecz. Safiye Çağansel.