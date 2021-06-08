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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Görüşmesi Yapıldı

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini bugün yaptı.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Görüşmesi Yapıldı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini bugün yaptı.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı. 

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genelini görüştü.

KANLA İLGİLİ TASARI

Komite ardından “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve tasarının madde madde görüşmesine devam etti.

Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Sağlık Bakanlığı’ndan Dr. Dilek Yazman, Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Pınar Uysal, Başsavcılık’tan Gözde Uğraş, Sağlık Bakanlığı’ndan Beran Küfi, AB Koordinasyon Merkezi’nden Begüm Küçük Tözer, Kan Bankası’ndan Ziya Salman, Sağlık Kurulu’ndan Fatma Memich, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden Umut Öksüz, Duygu Kuran, Zakire Kaleli ve Sağlık Bakanlığı’ndan Serap Konde katıldı.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısında, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers yer aldı.

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile; sekiz adet Bölge Kurulları kurulacaktır. Bölgelerdeki, vatandaşlarımızın ilaç ve eczane sorunları başta olmak üzere bölgelerdeki eczanelerin denetlenmelerini sağlamak için, bölge kurulları oluşturulmuştur. Böylece, eczane açma ve kapatma saatleri,  meslek içi etik dışı davranışlar, nöbet saatlerinin kontrolleri, ilgili bölgelerdeki sosyal sorumluluk projeleri ve hasta eczacı arasındaki sorunların ilgili kurullarca çözümüne ulaşmak hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulunun görev süresi, daha uzun vadeli projelerin hayata geçmesi için görev süresi 2 yıldan 3 yıla uzatılmıştır. Eczanelerde Eczacıların mecburi bulunması gerektiğini göz önünde bulundurarak aynı hassasiyeti yönetim kurulunda da gerçekleştirmeyi hedefledik, böylece yönetim kuruluna aday olacak olan erkek eczacıların askerlik görevini yerine getirmiş olması aranılan kriterlerdendir. Yönetim kuruluna aday olacak meslektaşlarımız en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle,  Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

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