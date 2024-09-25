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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, DSÖ ve FIP Etkinliğine Katıldı

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, DSÖ ve FIP Etkinliğine Katıldı
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, DSÖ ve FIP Etkinliğine Katıldı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, 24 Eylül 2024 tarihinde Kopenhag'da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) etkinliğine katılım sağladı. Etkinlikte, Portekiz Sağlık Bakanı Prof. Ana Paula Martins, FIP CEO’su Dr. Catherine Duggan, İspanya Sağlık Bakan Yardımcısı Javier Padilla ve DSÖ'nün üst düzey temsilcileri yer aldı.

Sağlık ve eczacılık alanında küresel gelişmelerin ele alındığı etkinlikte, sağlık çalışanlarının güçlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik stratejiler tartışıldı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, ülkemizdeki eczacılık sektörüyle ilgili deneyimlerini paylaşarak, uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Etkinlikte ayrıca, DSÖ’nün 2023-2030 Avrupa sağlık iş gücü planı ve bu planın Kıbrıs Türk eczacılık sektörüne uyarlanması da konuşuldu. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin uluslararası sağlık platformlarında daha aktif olmayı ve iş birliklerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

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