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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği: İlaç ihalesi neden iptal edildi?

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, gerekçesiz iptal edilen ilaç ihalesi hakkında Sağlık Bakanlığı'na 17 maddelik soru listesi yöneltti. Birlik, Sağlık Bakanlığı'na, "İlaç ihalesi neden iptal edildi?" sorusunu yöneltti.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği: İlaç ihalesi neden iptal edildi?

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) ve ecza depoları, 13 Kasım 2024 kapanış tarihli ilaç ihalesinin, gerekçe gösterilmeden iptal edilmesine sert tepki gösterdi. Birlik, yaptığı açıklamada, iptalin ardından ortaya çıkan sorunlar ve belirsizlikler hakkında 17 maddelik bir soru listesi ile kamuoyundan ve yetkililerden yanıt beklediğini duyurdu.

"İHALE İPTAL GEREKÇESİ AÇIKLANMALI"

KTEB, KKTC Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği ve Merkezi İhale Komisyonu tarafından iptal edilen 361/2024 sayılı ilaç ihalesi için herhangi bir gerekçe gösterilmediğini belirtti. Açıklamada şu sorulara yer verildi:

"İhaleye bir gün kala iptal edilme nedeni nedir?

İhale bedeli olarak kamu tarafından bloke edilen miktar neden yalnızca 52.380,95 TL + KDV'dir?

İhaleye katılan ecza depolarına yasal dayanak ve gerekçe ne zaman iletilecek?"

"ECZA DEPOLARININ GÜVENİ ZEDELENDİ"

Birlik, ihalenin iptalinin, ecza depolarının yurt dışındaki firmalarla olan güven ilişkisini ciddi şekilde zedelediğini vurguladı. Ecza depolarının büyük borçlarla ihaleye katıldığına dikkat çeken KTEB, ilaç temininde yaşanacak aksaklıkların kim tarafından karşılanacağını sordu.

"HİBE İLAÇ AÇIKLAMASI NEDEN İHALEDEN SONRA YAPILDI?"

KTEB, basında yer alan açıklamalarda, iptal edilen ihale ilaçlarının Türkiye’den hibe olarak geleceğinin duyurulmasına tepki gösterdi. Birlik, bu açıklamanın neden ihale iptali öncesinde yapılmadığını sorgularken, "Planlı kararlar alındıysa neden ihaleye çıkıldı?" sorusunu yöneltti.

"SON KULLANIM TARİHİ KONTROL EDİLECEK Mİ?"

Birlik, Türkiye'den hibe olarak temin edilecek ilaçların son kullanım tarihleri konusunda endişelerini dile getirdi. İlaç Takip Sistemi'nin (İTS) olmaması nedeniyle, hibe ilaçların son kullanma tarihlerinin ihale şartnamelerindeki kurallara uyup uymayacağının belirsiz olduğunu belirtti.

"İLAÇ ÜCRETSİZ DAĞITILACAK MI?"

Hibe olarak alınacak ilaçların ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklamasına da değinen KTEB, bu ilaçların vatandaşlara ücret karşılığı verilip verilmeyeceğini sorguladı. "Ücretsiz verilecekse takibi nasıl yapılacak, ücretli verilecekse halka nasıl izah edilecek?" soruları yöneltildi.

"İLAÇ KRİZ MASASI'NA DANIŞILMADI"

KTEB, ilaç politikalarının daha etkin bir şekilde yönetilebilmesi için kurulan İlaç Kriz Masası'na bu konuda danışılmamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. "Kriz masası boşuna kurulmadı, sektördeki sıkıntılar ortadayken alınan bu ani kararlar çıkmaza sürüklüyor" denildi.

"İLAÇ SEKTÖRÜNÜ UZMANINA BIRAKIN"

KTEB, yaptığı açıklamada, sağlık alanında siyaset yapmadıklarını, ancak yanlış kararlar nedeniyle sektörün ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını vurguladı. "İlaç politikalarını artık işin uzmanına bırakın. Bizler ilaç kriz masasını boşuna kurmadık. Sektörün ve vatandaşın ilaca erişimde yaşadığı sıkıntılar ortadayken, çıkmaza sürüklemenin hiçbir mantıklı açıklaması yoktur" ifadelerine yer verildi.

Birlik, ecza depolarının yasal hakları çerçevesinde dilekçelerini ilgili bakanlıklara sunduğunu ve gerekçeleri ile birlikte yasal taleplerini dile getirdiklerini açıkladı.

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